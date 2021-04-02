Ситуация с коронавирусом во Львове довольно тревожная. В течение последнего времени значительно возросло количество больных, нуждающихся в госпитализации. Под Клинической больницей скорой медицинской помощи 2 апреля образовалась очередь из карет скорой с больными COVID-19.

Лабораторные центры Львовщины 1 апреля выявили более 1500 новых больных коронавирусом, среди которых 734 львовян. Сейчас в стационарах медучреждений города лечатся более 1000 людей с пневмониями.

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Под больницей СМП образовалась очередь из скорых

Депутат Львовского горсовета от "Самопомочи" Евгений Бойко опубликовал на своей фейсбук странице впечатляющее фото. На фото изображена очередь из скорых, которая образовалась под стенами больницы СМП. По словам Бойко, в каретах скорой находятся пациенты с коронавирусом.

Очередь из скорых с пациентами на ковид возле больницы на Топольной. Увы, такая картина. Берегите себя и ближних,

– написал депутат.

Аналогичное фото опубликовал мэр города Андрей Садовый в комментарии к своему сообщению о количестве пациентов, умерших от пневмоний в 2019 – 2021 годах.

"А вот очередь из скорых под нашей больницей. Фото сделано только что", – написал городской глава.

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Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове

Из-за большого количества больных коронавирусом государственная комиссия ТЭБ и ЧС перевела Львовщину в красную зону. С 25 марта в области начали действовать ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемиологии.

Во Львове, в свою очередь, из-за сложной ситуации с COVID-19 решили продлить локдаун до 12 апреля.

Во львовских больницах есть 1500 койкомест для пациентов с коронавирусом.

По состоянию на 2 апреля в стационарах лечится 1061 пациент. Из них 994 людей – больные коронавирусом, 68 – находятся в реанимации, а 34 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Во Львове решили развернуть еще около 1000 дополнительных коек.

На создание временных госпиталей для больных коронавирусом из бюджета Львова выделили 18 миллионов гривен.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрава / инфографика 24 канала