Под Львовом автомобиль врезался в столб: травмировались 4 человек – фото
В селе Малехов, что возле Львова, 31 октября произошло ДТП – Audi въехало в столб. В результате аварии травмировались 4 человека.
ДТП произошло около полуночи. Водитель не справился с управлением и въехал в бетонный столб. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как произошла авария
- 22-летний волынянин не справился с управлением своего автомобиля Audi. Он съехал с дороги и врезался в бетонный столб.
- В результате аварии травмировались 4 человека.
- Водителя и его 19-летнюю пассажирку увезли в больницу.
- Еще 2 пассажирам, волынянам в возрасте 22 и 23 лет, медики оказали помощь на месте ДТП.
Волынянин не справился с управлением и въехал в столб / Фото полиции Львовщины
Полиция расследует причины ДТП
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, которое грозит виновному в ДТП, – ограничение свободы сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
В результате ДТП пострадали 4 человек / Фото полиции Львовщины
Водителя и его 19-летнюю пассажирку доставили в больницу / Фото полиции Львовщи
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Правоохранители расследуют причины и обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины
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