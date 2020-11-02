В селе Малехов, что возле Львова, 31 октября произошло ДТП – Audi въехало в столб. В результате аварии травмировались 4 человека.

ДТП произошло около полуночи. Водитель не справился с управлением и въехал в бетонный столб. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошла авария

22-летний волынянин не справился с управлением своего автомобиля Audi. Он съехал с дороги и врезался в бетонный столб.

В результате аварии травмировались 4 человека.

Водителя и его 19-летнюю пассажирку увезли в больницу.

Еще 2 пассажирам, волынянам в возрасте 22 и 23 лет, медики оказали помощь на месте ДТП.



Волынянин не справился с управлением и въехал в столб / Фото полиции Львовщины

Полиция расследует причины ДТП

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, которое грозит виновному в ДТП, – ограничение свободы сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.



В результате ДТП пострадали 4 человек / Фото полиции Львовщины



Водителя и его 19-летнюю пассажирку доставили в больницу / Фото полиции Львовщи

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Правоохранители расследуют причины и обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины