Под Львовом пьяный водитель въехал в отбойник: авто разбило вдребезги – фото
Возле села Сокольники, что под Львовом, 16 декабря произошло ДТП – пьяный водитель Volvo XC 90 въехал в отбойник. Правоохранители составили на нарушителя 2 протокола.
ДТП произошло около 3:00 на кольце возле села Сокольники. Пьяный водитель въехал в отбойник и полностью разбил свою машину. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины.
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Як произошла авария
- Около 3:00 ночи на кольце возле Сокольников 44-летний львовянин на автомобиле Volvo XC 90 въехал в отбойник.
- В результате ДТП его автомобиль сильно поврежден.
- Патрульные увидели, что он был в состоянии опьянения. Правоохранители предложили ему пройти тест на алкоголь.
- Мужчина согласился пройти алкотест только в больнице.
- Тестирование показало значительное превышение нормы алкоголя – 1,56 промилле.
Смотрите фото с места ДТП / Фото патрульной полиции Львовщины
На нарушителя составили 2 протокола
Правоохранители составили на мужчину два протокола:
- За нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП. Такое нарушение карается 340 гривнами штрафа или лишением права управлять транспортными средствами сроком от 6 месяцев до года.
- За управление автомобилем в состоянии опьянения. Нарушение разрывается штрафом 10,2 тысячи гривен с лишением права управлять автомобилем на год.
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