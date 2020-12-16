Возле села Сокольники, что под Львовом, 16 декабря произошло ДТП – пьяный водитель Volvo XC 90 въехал в отбойник. Правоохранители составили на нарушителя 2 протокола.

ДТП произошло около 3:00 на кольце возле села Сокольники. Пьяный водитель въехал в отбойник и полностью разбил свою машину. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины.

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Як произошла авария

Около 3:00 ночи на кольце возле Сокольников 44-летний львовянин на автомобиле Volvo XC 90 въехал в отбойник.

В результате ДТП его автомобиль сильно поврежден.

Патрульные увидели, что он был в состоянии опьянения. Правоохранители предложили ему пройти тест на алкоголь.

Мужчина согласился пройти алкотест только в больнице.

Тестирование показало значительное превышение нормы алкоголя – 1,56 промилле.

Смотрите фото с места ДТП / Фото патрульной полиции Львовщины

На нарушителя составили 2 протокола

Правоохранители составили на мужчину два протокола: