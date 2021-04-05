На Львовщине 13 компаний попали в список юридических лиц, в отношении которых применены санкции по решению СНБО. Эти фирмы связывают с экс-начальником Рава-Русской таможни Иваном Бокало и известным в криминальных кругах Владимиром Дидухом.

Бокало и Дидух оказались в списке украинских контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции 2 апреля. Список компаний, в отношении которых применены санкции, обнародовали в указе президента Владимира Зеленского от 3 апреля.

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13 компаний Львовщины попали под санкции СНБО

Санкции СНБО предусматривают блокирование активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и разрешений на деятельность компаний и другие меры. В перечень юридических лиц, в отношении которых применены санкции, попали 79 компаний, 13 из которых – со Львовщины.

ООО "Грумбо" зарегистрировано во Львове и расположено на улице Городецкой, 224. По данным YouControl, фирму создали 3 месяца назад. Основным видом деятельности указана "деятельность посредников в торговле одеждой, мехом, обувью и кожаными изделиями". Владельцем фирмы является львовянин Андрей Юр.

зарегистрировано во Львове и расположено на улице Городецкой, 224. По данным YouControl, фирму создали 3 месяца назад. Основным видом деятельности указана "деятельность посредников в торговле одеждой, мехом, обувью и кожаными изделиями". Владельцем фирмы является львовянин Андрей Юр. ООО "Магнез" зарегистрировано во Львове 5 месяцев назад. Фирма также расположена на улице Городецкой, 224. Основной вид деятельности – неспециализированная оптовая торговля. Конечным бенефициарным владельцем является львовянин Владислав Олесюк.

зарегистрировано во Львове 5 месяцев назад. Фирма также расположена на улице Городецкой, 224. Основной вид деятельности – неспециализированная оптовая торговля. Конечным бенефициарным владельцем является львовянин Владислав Олесюк. ООО "Фючерайз" зарегистрировано во Львове 3 месяца назад. Расположено на улице Конюшенная, 10. Основной вид деятельности – "деятельность посредников в торговле одеждой, мехом, обувью и кожаными изделиями". Конечный бенефициарный владелец – львовянин Игорь Огоновский.

зарегистрировано во Львове 3 месяца назад. Расположено на улице Конюшенная, 10. Основной вид деятельности – "деятельность посредников в торговле одеждой, мехом, обувью и кожаными изделиями". Конечный бенефициарный владелец – львовянин Игорь Огоновский. ООО "Равтранс Логистик" зарегистрировали больше 5 лет назад в городе Рава-Русская. Расположен на улице Коновальца, 27. Фирма осуществляет деятельность в сфере ремонта и предоставление в аренду грузового транспорта. Учредителями ООО являются жители Жолковщины Анна и Василий Бокало.

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ООО "Сервисцентробуд" зарегистрировано во Львове больше 13 лет назад. Расположено на улице Кульпарковской, 93. Основной вид деятельности – "общая уборка домов". Среди других видов деятельности также есть оптовая торговля и предоставление недвижимости в аренду. Учредителями фирмы являются жители Жолковщины Анна и Марьяна Бокало.

зарегистрировано во Львове больше 13 лет назад. Расположено на улице Кульпарковской, 93. Основной вид деятельности – "общая уборка домов". Среди других видов деятельности также есть оптовая торговля и предоставление недвижимости в аренду. Учредителями фирмы являются жители Жолковщины Анна и Марьяна Бокало. ООО "Совместное украинско-польское предприятие "Равтранс" зарегистрировано 23 года назад в городе Рава-Русская. Расположено на улице Коновальца, 27. Фирма занимается обслуживанием, ремонтом и предоставлением в аренду грузовых автомобилей. Учредители – жители Жолковщины Анна Бокало и Виктор Гнидец.

зарегистрировано 23 года назад в городе Рава-Русская. Расположено на улице Коновальца, 27. Фирма занимается обслуживанием, ремонтом и предоставлением в аренду грузовых автомобилей. Учредители – жители Жолковщины Анна Бокало и Виктор Гнидец. ООО "Экогарант" зарегистрировано во Львове 13 лет назад. Фирма расположена на улице Кульпарковской, 93. Основной вид деятельности – предоставление в аренду и эксплуатацию собственной или арендованной недвижимости. Основатель фирмы – житель Жолковщины Михаил Слепец.

зарегистрировано во Львове 13 лет назад. Фирма расположена на улице Кульпарковской, 93. Основной вид деятельности – предоставление в аренду и эксплуатацию собственной или арендованной недвижимости. Основатель фирмы – житель Жолковщины Михаил Слепец. ООО "Рава Тир Сервис" зарегистрировано больше 16 лет назад в городе Рава-Русская. Расположено на улице Коновальца, 27. Фирма осуществляет техобслуживание и ремонт транспортных средств. Конечными бенефициарными владельцами фирмы являются жители Равы-Русской Анна и Владимир Пельц и житель Жолковщины Василий Бокало.

зарегистрировано больше 16 лет назад в городе Рава-Русская. Расположено на улице Коновальца, 27. Фирма осуществляет техобслуживание и ремонт транспортных средств. Конечными бенефициарными владельцами фирмы являются жители Равы-Русской Анна и Владимир Пельц и житель Жолковщины Василий Бокало. ООО "Имперопт Торг" зарегистрировано 4 месяца назад во Львове. Фирма расположена на улице Под Голоском, 6, офис 38. Основной вид деятельности – "деятельность посредников в торговле одеждой, мехом, обувью и кожаными изделиями". Конечный бенефициарный владелец – житель Хмельницкой области Игорь Лавров.

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