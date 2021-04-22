Под санкции СНБО попали 18 львовских компаний
По решению СНБО, 18 компаний из Львовщины попали в список юридических лиц, в отношении которых применят санкции. Предприятия ограничат в торговых операциях, а их активы заблокируют.
Источник:Офис Президента
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 13 человек и 95 компаний. Решение об этом приняли на заседание Совета национальной безопасности и обороны 15 апреля.
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В санкционный список попали 18 компаний из Львовщины
Санкции СНБО предусматривают блокирование активов, прекращение торговых операций, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, запрет осуществления публичных и оборонных закупок и другие меры. Всего в санкционный список попали 95 компаний, 18 из которых – из Львовщины. Санкции в отношении них применят на 3 года.
- ООО "Профитекс ЛТД";
- ООО "УКРТОРГПРОМСНАБ";
- ООО "Львовская фармацевтическая фабрика";
- ООО "Максимум плюс";
- ООО "Ярославна";
- ООО "Янина";
- ООО "Т.Д.В. Виробництво";
- ООО "Торговая компания "Система";
- ООО "Светлица";
- ООО "Доротея";
- ООО – Фірма "Галицький Бескид";
- ООО "Примар";
- ООО "Авто-Импортер";
- Частное предприятие "Бипавер";
- ООО "Лайт Торг Лимитед";
- ООО "Фортсет";
- ООО "Эвклаз";
- Частное предприятие "Магистар-СГ".
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