По решению СНБО, 18 компаний из Львовщины попали в список юридических лиц, в отношении которых применят санкции. Предприятия ограничат в торговых операциях, а их активы заблокируют.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 13 человек и 95 компаний. Решение об этом приняли на заседание Совета национальной безопасности и обороны 15 апреля.

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В санкционный список попали 18 компаний из Львовщины

Санкции СНБО предусматривают блокирование активов, прекращение торговых операций, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, запрет осуществления публичных и оборонных закупок и другие меры. Всего в санкционный список попали 95 компаний, 18 из которых – из Львовщины. Санкции в отношении них применят на 3 года.

ООО "Профитекс ЛТД";

ООО "УКРТОРГПРОМСНАБ";

ООО "Львовская фармацевтическая фабрика";

ООО "Максимум плюс";

ООО "Ярославна";

ООО "Янина";

ООО "Т.Д.В. Виробництво";

ООО "Торговая компания "Система";

ООО "Светлица";

ООО "Доротея";

ООО – Фірма "Галицький Бескид";

ООО "Примар";

ООО "Авто-Импортер";

Частное предприятие "Бипавер";

ООО "Лайт Торг Лимитед";

ООО "Фортсет";

ООО "Эвклаз";

Частное предприятие "Магистар-СГ".

Обратите внимание! В начале апреля Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о применении санкций к 79 компаниям. Тогда в санкционный список предприятий попали 13 компаний из Львовской области.