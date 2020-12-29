Во Львове на площади Рынок мужчина трогательно сделал любимой предложение. Он арендовал каток, пригласил музыкантов и сделал своей любимой оригинальный сюрприз. Этот отпуск девушка запомнит на всю жизнь.

Влюбленные приехали во Львов на выходные. Мужчина сделал предложение своей возлюбленной после мастер-класса на катке. Об этом сообщило издание "Львов – город вдохновения". Читайте также Как понять, поженитесь ли вы: 10 вопросов любимому Как проходило предложение Мужчина пригласил свою любимую на выходные во Львов.

Гуляя по городу, пара решила покататься на коньках на площади Рынок.

После мастер-класса от инструкторов катка началось настоящее действо, за которым наблюдали десятки львовян и туристов.

На катке включили светомузыку, а на лед вышел музыкальный коллектив.

Под их аккомпанемент фигуристы исполнили прекрасные танцы с поддержками на коньках.

После выступления пара фигуристов провела влюбленных в центр катка.

Там девушку ждала оновная часть сюрприза – ледовая скульптура из выгравированными кольцом.

Пара приехала во Львов на выходные / Фото "Львов – город вдохновения" Что ответила девушка Признание помогло организовать ивент-агентство Flash Day. Парень подарил любимой сердце, и под аплодисменты львовян признался в любви,

– рассказала руководитель агентства Татьяна Барнович. Бaрнoвич добавила, что девушка отнюдь не ожидала такого сюрприза. Она не могла сдержать слез счастья. Девушка согласилась выйти замуж за своего возлюбленного под аплодисменты и восторг многочисленных свидетелей происшествия.

На катке на площади Рынок мужчина сделал любимой оригинальный сюрприз / Фото "Львов – город вдохновения"

Девушка не могла скрыть удивления и радости / Фото "Львов – город вдохновения"

Мужчина сделал любимой предложение после выступления фигуристов / Фото "Львов – город вдохновения"

Девушка ответила "Да" / Фото "Львов – город вдохновения"