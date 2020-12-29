Под слезы и аплодисменты: в центре Львова на катке состоялось трогательное признание – фото
Во Львове на площади Рынок мужчина трогательно сделал любимой предложение. Он арендовал каток, пригласил музыкантов и сделал своей любимой оригинальный сюрприз. Этот отпуск девушка запомнит на всю жизнь.
Влюбленные приехали во Львов на выходные. Мужчина сделал предложение своей возлюбленной после мастер-класса на катке. Об этом сообщило издание "Львов – город вдохновения".
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Как проходило предложение
- Мужчина пригласил свою любимую на выходные во Львов.
- Гуляя по городу, пара решила покататься на коньках на площади Рынок.
- После мастер-класса от инструкторов катка началось настоящее действо, за которым наблюдали десятки львовян и туристов.
- На катке включили светомузыку, а на лед вышел музыкальный коллектив.
- Под их аккомпанемент фигуристы исполнили прекрасные танцы с поддержками на коньках.
- После выступления пара фигуристов провела влюбленных в центр катка.
- Там девушку ждала оновная часть сюрприза – ледовая скульптура из выгравированными кольцом.
Пара приехала во Львов на выходные / Фото "Львов – город вдохновения"
Что ответила девушка
Признание помогло организовать ивент-агентство Flash Day.
Парень подарил любимой сердце, и под аплодисменты львовян признался в любви,
– рассказала руководитель агентства Татьяна Барнович.
Бaрнoвич добавила, что девушка отнюдь не ожидала такого сюрприза. Она не могла сдержать слез счастья. Девушка согласилась выйти замуж за своего возлюбленного под аплодисменты и восторг многочисленных свидетелей происшествия.
На катке на площади Рынок мужчина сделал любимой оригинальный сюрприз / Фото "Львов – город вдохновения"
Девушка не могла скрыть удивления и радости / Фото "Львов – город вдохновения"
Мужчина сделал любимой предложение после выступления фигуристов / Фото "Львов – город вдохновения"
Девушка ответила "Да" / Фото "Львов – город вдохновения"
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