Во Львове правоохранители сообщили о подозрении 10 членам участковой избирательной комиссии. Следователи установили, что злоумышленники сфальсифицировали протоколы о подсчете голосов во время 2 тура выборов мэра Львова.

Правоохранители завершили досудебное расследование. Вскоре суд изберет злоумышленникам наказания. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как члены УИК сфальсифицировали протоколы

В полицию 22 ноября поступило сообщение от официального наблюдателя.

Мужчина рассказал о том, что на одном из избирательных участков Сиховского района Львова члены УИК подделали протоколы подсчета голосов во время 2 тура выборов мэра.

Правоохранители установили, что 10 членов избирательной комиссии подписали протоколы об итогах голосования до окончательного заполнения протокола и не на заседании комиссии.

Что грозит злоумышленникам

Следователи открыли уголовное производство за фальсификацию и подлог избирательной документации, совершенное группой лиц. Злоумышленникам грозит наказание – от 2 до 6 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности на 5 лет.

В течение декабря 2020 года следователи сообщили о подозрении всем злоумышленникам. Правоохранители завершили проводить досудебное расследование и направили обвинительные акты на рассмотрение суда.