Подделали справки и получили 1,3 миллиона: на Львовщине будут судить бывших правоохранителей
На Львовщине будут судить бывших правоохранителей, которых подозревают в незаконном получении денежных пособий. Мужчины подделали медицинские документы и получили одноразовые пособия на сумму 1,3 миллиона гривен.
Бывшим правоохранителям уже сообщили о подозрении в мошенничестве и подделке документов. Вскоре суд изберет злоумышленникам наказание. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как бывшие правоохранители незаконно получили помощь
- Бывшие правоохранители во время прохождения военно-врачебной комиссии подделали медицинские документы.
- На основании ложных справок они смогли получить единовременные денежные пособия в связи с получением заболевания во время службы в ОВД.
- Правоохранители сообщили злоумышленникам о подозрении в подделке документов и мошенничестве.
Что угрожает злоумышленникам
Правоохранители направили на рассмотрение суда 10 обвинительных актов. Максимальное наказание, которое грозит мужчинам, – до 8 лет за решеткой.
Кроме того, злоумышленники должны возместить причиненный госбюджету ущерб на общую сумму более 1,3 миллиона гривен.
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