Правоохранители задержали 2 мужчин, которые организовали подпольный цех, где изготавливали поддельный алкоголь. Во время обысков следователи изъяли товаров на почти миллион гривен.

Правоохранители вскоре сообщат мужчинам о подозрении. Сейчас продолжается досудебное расследование. Интересно Отомстил за 1,85 миллиона гривен долга: полиция задержала псевдоминера ТРЦ во Львове Злоумышленники изготавливали 400 бутылок подделок в день Правоохранители установили, что 2 жителей Львовщины создали цех по производству фальсифицированного алкоголя с поддельными марками акцизного налога.

В день они изготавливали 300 – 400 бутылок и 20 – 30 10-литровых тетрапаков поддельного алкоголя.

Во время обысков правоохранители изъяли оборудование, сырье и готовую продукцию – 3 тысячи литров спиртовой смеси и 220 литров спирта.

Ориентировочная стоимость изъятых товаров на черном рынке составляет около миллиона гривен. Смотрите фото обыска склада с нелегальным алкоголем / Фото Львовской прокуратуры Правоохранители проводят расследование Правоохранители открыли 2 уголовных производства: за "изготовление или приобретение марок акцизного налога с целью использования при продаже товаров"; за "незаконное изготовление, хранение или сбыт подакцизных товаров". Если вину мужчин докажут в суде, им будет грозить до 7 лет за решеткой. Сейчас правоохранители проводят расследование. Вскоре злоумышленникам сообщат о подозрениях и выберут меры пресечения.