Львовские правоохранители ликвидировали подпольное производство сигарет. Его организовал житель Сумщины. Ему помогали 3 львовян. Ежемесячно злоумышленники получали за реализацию поддельных сигарет 60 миллионов гривен.

Цех по производству фальсифицированных сигарет находился в Черниговской области. Свой "товар" злоумышленники продавали сетям оптовой и розничной торговли в Украине и за ее пределами. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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Как злоумышленники организовали подпольное производство сигарет

Производственный цех организовал 34-летний житель Сумской области.

Он контролировал деятельность своих подчиненных, обеспечивал непрерывное снабжение сырья в цех и контролировал процессы изготовления и сбыта фальсификата.

Ему "помогали" 3 жителей Львовщины. Они следили за деятельностью подпольного производства.

Сам производственный цех находился в Черниговской области.

Злоумышленники арендовали помещение, где с помощью спецоборудования массово изготавливали сигареты. Цех работал в закрытом режиме.

Злоумышленники налепляли на свой "товар" поддельные акцизные марки.

Сигареты реализовывали через сеть оптовой и розничной торговли в Украине и за ее пределами.

Производственные мощности цеха позволяли изготавливать до 1,6 миллиона пачек сигарет ежемесячно, от сбыта которых мужчины получали почти 60 миллионов гривен.

Чтобы скрыть свою преступную деятельность, злоумышленники использовали так называемые рабочие телефоны, которые регулярно меняли.

Смотрите фото с подпольного цеха производства сигарет / Фото Нацполиции

Что правоохранители изъяли во время обысков

Правоохранители 24 и 25 декабря провели санкционированные обыски в подпольном цехе и складе, где хранили продукцию. Полицейские изъяли ряд вещественных доказательств:

более 234 тысяч готовых к сбыту пачек сигарет с логотипами украинских и иностранных производителей,

309 тысяч пачек с заготовками для сигарет с фильтром без табака,

700 мешков и коробок с табаком,

материалы для упаковки,

спецоборудование,

20 мобильных телефонов.

Стоимость изъятых вещей составляет почти 20 миллионов гривен.

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Что грозит злоумышленникам

Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщении организатору и его сообщникам о подозрениях за незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров и незаконное использование фирменного наименования товара.

За такие преступления злоумышленникам грозит от 8 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.