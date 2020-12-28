Поддельные сигареты на 60 миллионов гривен: полицейские нашли подпольный цех – фото
Львовские правоохранители ликвидировали подпольное производство сигарет. Его организовал житель Сумщины. Ему помогали 3 львовян. Ежемесячно злоумышленники получали за реализацию поддельных сигарет 60 миллионов гривен.
Цех по производству фальсифицированных сигарет находился в Черниговской области. Свой "товар" злоумышленники продавали сетям оптовой и розничной торговли в Украине и за ее пределами. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
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Как злоумышленники организовали подпольное производство сигарет
- Производственный цех организовал 34-летний житель Сумской области.
- Он контролировал деятельность своих подчиненных, обеспечивал непрерывное снабжение сырья в цех и контролировал процессы изготовления и сбыта фальсификата.
- Ему "помогали" 3 жителей Львовщины. Они следили за деятельностью подпольного производства.
- Сам производственный цех находился в Черниговской области.
- Злоумышленники арендовали помещение, где с помощью спецоборудования массово изготавливали сигареты. Цех работал в закрытом режиме.
- Злоумышленники налепляли на свой "товар" поддельные акцизные марки.
- Сигареты реализовывали через сеть оптовой и розничной торговли в Украине и за ее пределами.
- Производственные мощности цеха позволяли изготавливать до 1,6 миллиона пачек сигарет ежемесячно, от сбыта которых мужчины получали почти 60 миллионов гривен.
- Чтобы скрыть свою преступную деятельность, злоумышленники использовали так называемые рабочие телефоны, которые регулярно меняли.
Смотрите фото с подпольного цеха производства сигарет / Фото Нацполиции
Что правоохранители изъяли во время обысков
Правоохранители 24 и 25 декабря провели санкционированные обыски в подпольном цехе и складе, где хранили продукцию. Полицейские изъяли ряд вещественных доказательств:
- более 234 тысяч готовых к сбыту пачек сигарет с логотипами украинских и иностранных производителей,
- 309 тысяч пачек с заготовками для сигарет с фильтром без табака,
- 700 мешков и коробок с табаком,
- материалы для упаковки,
- спецоборудование,
- 20 мобильных телефонов.
Стоимость изъятых вещей составляет почти 20 миллионов гривен.
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Что грозит злоумышленникам
Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщении организатору и его сообщникам о подозрениях за незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров и незаконное использование фирменного наименования товара.
За такие преступления злоумышленникам грозит от 8 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
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