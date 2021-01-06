Во Львове 5 января следователи сообщили 28-летнему львовянину о подозрении в фальсификации лекарственных средств. Мужчина вместе со своими сообщниками изготавливал на складе антисептик и сбывал фальсификат большими партиями.

Антисептик изготавливали из спирта, воды, ароматизаторов и пищевых добавок. У злоумышленника не было лицензии на производство лекарственных средств. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как злоумышленники изготавливали фальсифицированный антисептик

Следователи установили, что 28-летний львовянин организовал незаконное изготовление антисептика.

Злоумышленник вместе со своими сообщниками изготавливал фальсификат во львовских складах.

Мужчина не имел соответствующей лицензии.

Злоумышленники также не придерживались стандартов и не проводили обязательной аттестации производства и проверки качества продукции.

Правоохранители предварительно установили, что в состав "лекарства" входили разведенный водой спирт неустановленного происхождения и различные пищевые приложения и красители.

Злоумышленники разливали жидкость в бутылочки разного объема и сбывали под видом антисептика большими партиями.

Смотрите фото обысков у злоумышленников / Фото полиции Львовщины

Что грозит злоумышленнику

Следователи сообщили организатору производства "антисептика" о подозрении в фальсификации лекарственных средств. Санкция статьи предусматривает наказание – от 8 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.

Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают людей, которые были причастны к совершению этого преступления.