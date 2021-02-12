Украинским производителям необходимо предоставить преференции. Например, кредиты под низкие проценты. Все потому, что государство нуждается в тысячах единиц транспорта.

Транспорт можно изготавливать в Украине. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый.

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Что говорит Садовый о транспорте

Городской голова рассказал, что 7 лет назад вызвал директора завода "Электрон" и попросил его сделать трамвай. Затем начали изготавливать троллейбусы и автобусы. По словам Садового, в течение последних лет купили на заводе 200 единиц техники и потратили около полутора миллиардов гривен.

Какая поддержка от государства? Ноль,

– подчеркнул чиновник.

Нужны преференции для производителей

Садовый отметил, что Украина проигрывает конкуренцию, потому что наш производитель берет в банке кредит под 15–20%. В то же время белорусы, поляки, китайцы получают такие кредиты под 0–1%.

"Если мы говорим о преференциях, нам ничего не надо, только дайте доступ к нашим дешевым украинским деньгам. Мы будем иметь десятки тысяч новых рабочих мест, налоги", – отметил политик.

Мэр отметил, что каждая страна имеет преференции для своих производителей, ведь это защита. Садовый подытожил, что месяц назад обратился с письмом по этому вопросу к премьер-министру.