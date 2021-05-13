О досадном инциденте сообщила львовянка Наталья Солдат на фейсбук странице горячей линии города. Известно, что утечку уже ликвидировали и сейчас в подвале относительно сухо.

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Подвал львовской многоэтажки затопило горячей водой

Львовянка рассказала, что на улице Стрыйской затопило подвал жилого дома №100. Она предположила, что инцидент произошел из-за того, что из системы теплоснабжения выпустили всю горячую воду прямо в подвал.

Спустили всю горячую воду в подвал. В подвале по колено воды, весь подъезд – в паре. В квартирах на 1 первом этаже дышать нечем,

– отметила женщина.

Львовянка добавила в свое сообщение ролик, на котором можно увидеть, как над водой в подвале поднимается пар.

Смотрите видео, как во Львове затопило подвал многоэтажки:

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Утечку горячей воды в подвале уже ликвидировали

На горячей линии города Львова рассказали, что направили обращение львовянки в райадминистрацию Сиховского района. Там отметили, что на место утечки прибыли специалисты, которые его уже ликвидировали.

"Как сообщили в РА Сиховского района, по указанному адресу произошла утечка горячего водоснабжения. По информации Сиховской РА, в настоящее время ремонтные работы проведены, утечка ликвидирована", – отметили на Горячей линии города.

В комментариях опубликовали фотоотчет. На фотографиях видно, что и впрямь в подвале многоэтажки на улице Стрыйской сейчас относительно сухо.



Подвал многоэтажки затопило горячей водой / Фото Горячей линии Львова



Утечку уже ликвидировали / Фото горячей линии Львова