О досадном инциденте сообщила львовянка Наталья Солдат на фейсбук странице горячей линии города. Известно, что утечку уже ликвидировали и сейчас в подвале относительно сухо.
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Подвал львовской многоэтажки затопило горячей водой
Львовянка рассказала, что на улице Стрыйской затопило подвал жилого дома №100. Она предположила, что инцидент произошел из-за того, что из системы теплоснабжения выпустили всю горячую воду прямо в подвал.
Спустили всю горячую воду в подвал. В подвале по колено воды, весь подъезд – в паре. В квартирах на 1 первом этаже дышать нечем,
– отметила женщина.
Львовянка добавила в свое сообщение ролик, на котором можно увидеть, как над водой в подвале поднимается пар.
Смотрите видео, как во Львове затопило подвал многоэтажки:
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Утечку горячей воды в подвале уже ликвидировали
На горячей линии города Львова рассказали, что направили обращение львовянки в райадминистрацию Сиховского района. Там отметили, что на место утечки прибыли специалисты, которые его уже ликвидировали.
"Как сообщили в РА Сиховского района, по указанному адресу произошла утечка горячего водоснабжения. По информации Сиховской РА, в настоящее время ремонтные работы проведены, утечка ликвидирована", – отметили на Горячей линии города.
В комментариях опубликовали фотоотчет. На фотографиях видно, что и впрямь в подвале многоэтажки на улице Стрыйской сейчас относительно сухо.
Подвал многоэтажки затопило горячей водой / Фото Горячей линии Львова
Утечку уже ликвидировали / Фото горячей линии Львова