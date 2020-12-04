Во Львове будут судить предполагаемых организаторов поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук. Ее авто подожгли ночью 30 января 2020 года. Правоохранители наконец завершили досудебное расследование.

Львовская облпрокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего полицейского и еще одного мужчины, которые, вероятно, заказали поджог машины журналистки. Злоумышленникам грозит до 15 лет за решеткой. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-лужба Львовской облпрокуратуры.

Интересно Афера на 15 миллионов гривен: во Львове осудили злоумышленницу

Как журналистке "Радио Свобода" подожгли авто

Следователи установили, что 43-летний бывший старший оперуполномоченный одного из отделов полиции Львова и 48-летний львовянин, вероятно, заказали поджог машины журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.

Они нашли исполнителя нападения – 19-летнего парня.

Организаторы поджога предоставили ему информацию о месте расположения авто Терещук.

30 января 2020 года на улице Кубийовича во Львове парень, надев капюшон, подложил к лобовому стеклу машины журналистки пакеты. Потом он их поджег и убежал.

Во время следствия правоохранители также выяснили, что по заказу бывшего сотрудника полиции исполнитель уже совершал аналогичные преступления. В частности, в конце 2019 года он поджег другие 2 автомобиля во Львове.

Смотрите видео поджога машины Галины Терещук:

Что угрожает злоумышленникам

Суд уже назначил 19-летнему исполнителю поджога наказание в виде 5 лет за решеткой с испытательным сроком 3 года.

Правоохранители направили в суд обвинительные акты в отношении двух предполагаемых организаторов поджога. Их обвиняют в соучастии в уничтожении имущества журналистки. Санкции статей предусматривают наказание – от 6 до 15 лет и от 3 до 10 лет за решеткой.





Авто журналистки подожгли ночью 30 января / Фото с фейсбук-страницы Василия Терещука



Правоохранители направили обвинительные акты в суд / Фото с фейсбук-страницы Василия Терещука