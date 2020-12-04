Подожгли авто журналистке: во Львове суд решит судьбу заказчиков нападения
Во Львове будут судить предполагаемых организаторов поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук. Ее авто подожгли ночью 30 января 2020 года. Правоохранители наконец завершили досудебное расследование.
Львовская облпрокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего полицейского и еще одного мужчины, которые, вероятно, заказали поджог машины журналистки. Злоумышленникам грозит до 15 лет за решеткой. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-лужба Львовской облпрокуратуры.
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Как журналистке "Радио Свобода" подожгли авто
- Следователи установили, что 43-летний бывший старший оперуполномоченный одного из отделов полиции Львова и 48-летний львовянин, вероятно, заказали поджог машины журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.
- Они нашли исполнителя нападения – 19-летнего парня.
- Организаторы поджога предоставили ему информацию о месте расположения авто Терещук.
- 30 января 2020 года на улице Кубийовича во Львове парень, надев капюшон, подложил к лобовому стеклу машины журналистки пакеты. Потом он их поджег и убежал.
- Во время следствия правоохранители также выяснили, что по заказу бывшего сотрудника полиции исполнитель уже совершал аналогичные преступления. В частности, в конце 2019 года он поджег другие 2 автомобиля во Львове.
Смотрите видео поджога машины Галины Терещук:
Что угрожает злоумышленникам
Суд уже назначил 19-летнему исполнителю поджога наказание в виде 5 лет за решеткой с испытательным сроком 3 года.
Правоохранители направили в суд обвинительные акты в отношении двух предполагаемых организаторов поджога. Их обвиняют в соучастии в уничтожении имущества журналистки. Санкции статей предусматривают наказание – от 6 до 15 лет и от 3 до 10 лет за решеткой.
Авто журналистки подожгли ночью 30 января / Фото с фейсбук-страницы Василия Терещука
Правоохранители направили обвинительные акты в суд / Фото с фейсбук-страницы Василия Терещука
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