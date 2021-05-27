Суд уже избрал меры пресечения правоохранителям, которых подозревают в торговле наркотиками. В судебном реестре появились соответствующие решения.
К теме Продавали наркотики и подделывали уголовные дела: во Львове разоблачили группу полицейских
Заместитель начальника криминальной полиции находится в СИЗО
Подозреваемым уже назначили меры пресечения и размеры залога. Согласно судебным постановлениям, в преступную группу входит 4 действующих и 1 бывший полицейский.
Сейчас большая часть имен задержанных пока неизвестны. Однако в одном из постановлений случайно обнародовали имя одного из подозреваемых. Им оказался заместитель начальника отдела криминальной полиции Львовского городского управления полиции ГУ ЧП во Львовской области Юрий Фок.
В областной прокуратуре рассказали, что ему также избрана мера пресечения – содержание под стражей. Однако он может выйти из СИЗО за 2,27 миллиона гривен залога. Сейчас соответствующее постановление в реестре пока отсутствует.
Одним из участников преступной группы был Юрий Фок / Скриншот решения
Интересно Брали взятки с владельцев "евроблях": СБУ разоблачила таможенника и 2 экс-полицейских – фото
Всем подозреваемым выбрали меры пресечения
Участников преступной группы задержали 21 мая. Одному из правоохранителей также избрали в качестве меры пресечения содержание под стражей на 2 месяца. Однако предусмотрели залог – 2,04 миллиона гривен. Интересно, что в первую очередь следователь ГБР ходатайствовал о залоге в размере 4 миллиона гривен.
Адвокат еще одного подозреваемого ходатайствовал об отводе от рассмотрения его дела судьи, которая избрала меру пресечения 2 другим подозреваемым. Однако суд не удовлетворил это ходатайство
Еще один задержанный не является правоохранителем. Его подозревают в сохранении и сбыте наркотиков и сотрудничества с преступной группой. Мужчине назначили 181 тысячу гривен залога. Хотя в постановлении и нет фактических обстоятельств преступления, однако там указано, что подозреваемый "имеет широкий круг знакомых среди должностных лиц различных правоохранительных органов".
Заметьте Взяли 2000 долларов взятки у подозреваемого: ГБР задержало во Львове 2 полицейских-криминалистов
Как ГБР и СБУ разоблачили преступную группировку
- Для разоблачения полицейских ГБР, СБУ и прокуратура привлекла своего агента, которого подозреваемые привлекали как понятого. Затем они требовали у него делать кражи в обмен на наркотики.
- Кроме этого правоохранители требовали у агента под прикрытием найти и рассказать о телеграм-каналах, в которых продавали наркотики.
- Когда полицейские узнали, что он действует под контролем ГБР, они привлекли к "работе" еще одного человека.
- Тот назначил агенту встречу, чтобы приобрести наркотики. Она состоялась 22 апреля, но он от предложения отказался.
- В полиции "покупатель" согласился свидетельствовать против агента.
- 30 апреля мужчина рассказал, что хочет добровольно отдать наркотики, которые якобы у него приобрел. Однако в действительности он получил их от другого человека.
- Так подозреваемые полицейские открыли уголовное производство против агента.
- Агент и "покупатель" 19 мая встретились повторно. На этот раз мужчина передал наркотики, после чего его задержали.
- Сейчас помощнику подозреваемых назначили домашний арест на 2 месяца.