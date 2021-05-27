Более 4 миллионов гривен: подозреваемым в торговле наркотиками полицейским назначили залог

На Львовщине сотрудники СБУ разоблачили преступную группу, которая занималась продажей наркотиков. Среди ее членов были действующие и бывшие правоохранители, в частности, заместитель начальника криминальной полиции. Подозреваемым назначили залог.

Суд уже избрал меры пресечения правоохранителям, которых подозревают в торговле наркотиками. В судебном реестре появились соответствующие решения.

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Заместитель начальника криминальной полиции находится в СИЗО

Подозреваемым уже назначили меры пресечения и размеры залога. Согласно судебным постановлениям, в преступную группу входит 4 действующих и 1 бывший полицейский.

Сейчас большая часть имен задержанных пока неизвестны. Однако в одном из постановлений случайно обнародовали имя одного из подозреваемых. Им оказался заместитель начальника отдела криминальной полиции Львовского городского управления полиции ГУ ЧП во Львовской области Юрий Фок.

В областной прокуратуре рассказали, что ему также избрана мера пресечения – содержание под стражей. Однако он может выйти из СИЗО за 2,27 миллиона гривен залога. Сейчас соответствующее постановление в реестре пока отсутствует.



Одним из участников преступной группы был Юрий Фок / Скриншот решения

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Всем подозреваемым выбрали меры пресечения

Участников преступной группы задержали 21 мая. Одному из правоохранителей также избрали в качестве меры пресечения содержание под стражей на 2 месяца. Однако предусмотрели залог – 2,04 миллиона гривен. Интересно, что в первую очередь следователь ГБР ходатайствовал о залоге в размере 4 миллиона гривен.

Адвокат еще одного подозреваемого ходатайствовал об отводе от рассмотрения его дела судьи, которая избрала меру пресечения 2 другим подозреваемым. Однако суд не удовлетворил это ходатайство

Еще один задержанный не является правоохранителем. Его подозревают в сохранении и сбыте наркотиков и сотрудничества с преступной группой. Мужчине назначили 181 тысячу гривен залога. Хотя в постановлении и нет фактических обстоятельств преступления, однако там указано, что подозреваемый "имеет широкий круг знакомых среди должностных лиц различных правоохранительных органов".

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