Во Львовском депо 31 марта загорелся трамвай. Подозревают, что вагон подожгли, ведь он не был подключен к сети.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.

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Трамвай стоял на отстое

Вечером 31 марта в трамвайном депо, расположенном на улице Промышленной во Львове, случился пожар – загорелся трамвай.

Возник пожар в трамвае. Ликвидировали в 18:55. Из людей никто не пострадал,

– рассказал спикер ГСЧС Львовщины Виталий Туровцев.

Пожар потушили быстро, поэтому трамвай существенно не пострадал. На месте работали правоохранители. Сейчас они выясняют все обстоятельства произошедшего. Во "Львовэлектротрансе" подозревают умышленный поджог, ведь трамвай стоял на отстое.

"Возгорание возникло в трамвае, стоявшем на отстое, без тока. По предварительной информации, вероятно, произошел поджог. Существенных убытков трамвайный вагон не понес", – отметили в пресс-службе "Львовэлектротранса".

Вагон КТ-4-СУ-1014 "Татра", в котором случился пожар, ввели в эксплуатацию в 1981 году. В последнее время этот трамвай не использовали, ведь он подлежал капитальному ремонту.

Обратите внимание! Во Львове усилили и продлили карантин до 12 апреля. Отныне общественный транспорт курсирует в режиме спецперевозок. Проезд по спецпропускам не ввели, а вот льготы отменили.



Во Львове загорелся трамвай / Фото из открытых источников