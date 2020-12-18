В городе Мостиска на Львовщине правоохранители прекратили работу подпольного игорного заведения. Доступ к игровым автоматам администрация заведения предоставляла только после звонка. Поэтому о незакоконном игорном бизнесе правоохранители узнали от неравнодушного местного жителя.

Игровые автоматы установили в одном из арендованных помещений в Мостисках. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины

Читайте также Во Львове сожгли машину детектива НАБУ, который занимался делом по "рюкзакам Авакова": фото

Как правоохранители нашли подпольное игорное заведение

Неравнодушен местный житель 16 декабря позвонил в Мостиское отделение полиции.

Он рассказал, что в одном из арендованных помещений в райцентре работает нелегальное игорное заведение.

На место приехали правоохранители. Они установили, что действительно в заведении, вопреки украинскому законодательству, люди играли в азартные игры.

Организаторы салона тщательно скрывали свою деятельность. Доступ в помещение посетителям предоставляли только по предварительной договоренности с администрацией.

Во время обысков в помещении игорного заведения правоохранители изъяли 26 компьютеров со специальным программным обеспечением и другие технические средства.

Все вещественные доказательства направили на экспертное исследование.



Об игорном заведении правоохранителям рассказал местный житель / Фото полиции Львовщины

Что грозит злоумышленникам

Следователи открыли уголовное производство за незаконное проведение азартных игр и лотерей. Санкция статьи предусматривает наказание – от 170 до 680 тысяч гривен штрафа с лишением права занимать определенные должности на год.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.



Злоумышленникам грозит от 170 до 680 тысяч гривен штрафа / Фото полиции Львовщины