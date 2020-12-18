Подпольные азартные игры: на Львовщине "прикрыли" игорное заведение – фото
В городе Мостиска на Львовщине правоохранители прекратили работу подпольного игорного заведения. Доступ к игровым автоматам администрация заведения предоставляла только после звонка. Поэтому о незакоконном игорном бизнесе правоохранители узнали от неравнодушного местного жителя.
Игровые автоматы установили в одном из арендованных помещений в Мостисках. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины
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Как правоохранители нашли подпольное игорное заведение
- Неравнодушен местный житель 16 декабря позвонил в Мостиское отделение полиции.
- Он рассказал, что в одном из арендованных помещений в райцентре работает нелегальное игорное заведение.
- На место приехали правоохранители. Они установили, что действительно в заведении, вопреки украинскому законодательству, люди играли в азартные игры.
- Организаторы салона тщательно скрывали свою деятельность. Доступ в помещение посетителям предоставляли только по предварительной договоренности с администрацией.
- Во время обысков в помещении игорного заведения правоохранители изъяли 26 компьютеров со специальным программным обеспечением и другие технические средства.
- Все вещественные доказательства направили на экспертное исследование.
Об игорном заведении правоохранителям рассказал местный житель / Фото полиции Львовщины
Что грозит злоумышленникам
Следователи открыли уголовное производство за незаконное проведение азартных игр и лотерей. Санкция статьи предусматривает наказание – от 170 до 680 тысяч гривен штрафа с лишением права занимать определенные должности на год.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
Злоумышленникам грозит от 170 до 680 тысяч гривен штрафа / Фото полиции Львовщины
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