Организаторы полумарафона сначала объявили о прекращении соревнований. Позже они продолжились, но по измененному маршруту.

Кстати Не добежал 200 метров: во Львове во время марафона умер 23-летний парень

Что известно о погибшем парне

Имя погибшего не называется. Известно, что парень не был любителем. Ранее он неоднократно участвовал в подобных соревнованиях в других городах. Например, генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий сообщил, что юноша в 2019 году пробежал марафон в Киеве.

Парень бежал очень быстро

По словам Черницкого, парень хотел улучшить свой результат. Он очень быстро бежал. Например, 15 километров преодолел всего за 1 час 15 минут.

Добегая, парень потерял сознание. Медики проводили реанимацию почти час,

– рассказал Черницкий.

Влонтеры рассказали, что парень внезапно упал. Он тяжело дышал, а пульс был очень слабым. Через некоторое время дыхание стало останавливаться.

Отметили, что перед тем у него не было никаких жалоб.

Участница марафона Наталья Сколоздра на своей фейсбук-странице отметила, что на последнем километре увидела, как человеку делают непрямой массаж сердца. Это был погибший юноша.

Почему парень умер

Окончательная причина смерти пока неизвестна. Однако, по предварительной информации, как пишет 032.ua, парень имел хронические заболевания. Правда, проблем с сердцем не было.

На месте работает полиция. Выясняют, была ли причиной смерти жара, сообщает "Сегодня".

Кто ответственен за смерть парня

Менеджер Run Ukraine добавил, что ответственность за состояние здоровья лежит на самих участниках марафона. Однако родным парня предоставят финансовую помощь.

Погибший жил во Львове, но его родители – в Кривом Роге. Им уже сообщили печальную весть.