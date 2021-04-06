В центре Львова 5 апреля произошла стрельба. Вскоре правоохранители задержали нарушителя. Им оказался подсудимый 34-летний львовянин.

Мужчина – судимый за нанесение телесных повреждений. Патрульные обнаружили у него пистолет, из которого, вероятно, стреляли в центре города.

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В центре Львова произошла стрельба

Вечером 5 апреля правоохранители получили вызов от обеспокоенного мужчины.

Он рассказал, что видел, как 2 мужчин стреляли на улице Кирилла и Мефодия.

Львовянин сообщил патрульным, куда направились злоумышленники.

Полицейские обнаружили двух похожих мужчин на улице Грушевского.

Увидев правоохранителей, они начали заметно нервничать.

Оказалось, что одним из нарушителей был 34-летний львовянин, судимый за нанесение легкого телесного повреждения.

Во время поверхностной проверки у него нашли кобуру и предмет похожий на пистолет.

На улице, где произошла стрельба, патрульные нашли использованную гильзу.



В центре Львова произошла стрельба / Фото патрульной полиции Львовской области

Правоохранители проводят расследование

На место происшествия приехали следователи. Мужчин сопроводили в участок для установления обстоятельств. Предварительная квалификация происшествия – хулиганство. За такое правонарушение злоумышленникам может грозить до 4 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются выяснить все причины и обстоятельства инцидента.

Правоохранители задержали 2 мужчин / Фото патрульной полиции Львовской области



У судимого нашли кобуру и пистолет/ Фото патрульной полиции Львовской области



Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия / Фото патрульной полиции Львовской области