Подсудимый 34-летний львовянин устроил стрельбу в центре Львова: фото
В центре Львова 5 апреля произошла стрельба. Вскоре правоохранители задержали нарушителя. Им оказался подсудимый 34-летний львовянин.
Источник:Патрульная полиция Львовской области
Мужчина – судимый за нанесение телесных повреждений. Патрульные обнаружили у него пистолет, из которого, вероятно, стреляли в центре города.
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В центре Львова произошла стрельба
- Вечером 5 апреля правоохранители получили вызов от обеспокоенного мужчины.
- Он рассказал, что видел, как 2 мужчин стреляли на улице Кирилла и Мефодия.
- Львовянин сообщил патрульным, куда направились злоумышленники.
- Полицейские обнаружили двух похожих мужчин на улице Грушевского.
- Увидев правоохранителей, они начали заметно нервничать.
- Оказалось, что одним из нарушителей был 34-летний львовянин, судимый за нанесение легкого телесного повреждения.
- Во время поверхностной проверки у него нашли кобуру и предмет похожий на пистолет.
- На улице, где произошла стрельба, патрульные нашли использованную гильзу.
В центре Львова произошла стрельба / Фото патрульной полиции Львовской области
Правоохранители проводят расследование
На место происшествия приехали следователи. Мужчин сопроводили в участок для установления обстоятельств. Предварительная квалификация происшествия – хулиганство. За такое правонарушение злоумышленникам может грозить до 4 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются выяснить все причины и обстоятельства инцидента.
Правоохранители задержали 2 мужчин / Фото патрульной полиции Львовской области
У судимого нашли кобуру и пистолет/ Фото патрульной полиции Львовской области
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия / Фото патрульной полиции Львовской области
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