Поехал работать и исчез: на Львовщине 2 месяца ищут Виктора Быкова

Виктор Быков исчез во Львове 2 месяца назад. Мужчина в апреле поехал на работу в Винники и не вернулся. С тех пор связи с пропавшим нет.
Правоохранители объявили Виктора Быкова в розыск. О его исчезновении в полицию сообщили родители.
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Мужчина бесследно исчез 19 апреля
Житель села Куткир Золочевского района Виктор Быков уехал на работу в Винники 19 апреля. В этот же день он в 21:00 позвонил своей матери. Мужчина рассказал ей, что находится на станции "Пидзамче" во Львове и вскоре приедет домой на электричке. После этого связь с ним оборвалась. Родные не знают, где пропавший может находиться.
Виктор Быков – холост. 36-летний мужчина работал в Винниках рабочим и проживал вместе со своими родителями. Именно они обратились за помощью к правоохранителям.
Приметы без вести пропавшего:
- Рост – 170 сантиметров:
- Крепкого телосложения;
- Волосы черного цвета с лобными залысинами;
- Был одет в синюю куртку, синие джинсы, синюю рубашку в клетку и черную фуражку.
Виктор Быков исчез еще в апреле / Фото полиции Львовщины