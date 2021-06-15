Поехал работать и исчез: на Львовщине 2 месяца ищут Виктора Быкова

Виктор Быков исчез во Львове 2 месяца назад. Мужчина в апреле поехал на работу в Винники и не вернулся. С тех пор связи с пропавшим нет.

Правоохранители объявили Виктора Быкова в розыск. О его исчезновении в полицию сообщили родители.

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Мужчина бесследно исчез 19 апреля

Житель села Куткир Золочевского района Виктор Быков уехал на работу в Винники 19 апреля. В этот же день он в 21:00 позвонил своей матери. Мужчина рассказал ей, что находится на станции "Пидзамче" во Львове и вскоре приедет домой на электричке. После этого связь с ним оборвалась. Родные не знают, где пропавший может находиться.

Виктор Быков – холост. 36-летний мужчина работал в Винниках рабочим и проживал вместе со своими родителями. Именно они обратились за помощью к правоохранителям.

Приметы без вести пропавшего:

Рост – 170 сантиметров:

Крепкого телосложения;

Волосы черного цвета с лобными залысинами;

Был одет в синюю куртку, синие джинсы, синюю рубашку в клетку и черную фуражку.

Правоохранители призывают всех, кому известна какая-либо информация о возможном местонахождении Виктора Быкова, позвонить на оперативную линию 102 или по телефонам (032-64) 21-638, 067946 34 23.



Виктор Быков исчез еще в апреле / Фото полиции Львовщины