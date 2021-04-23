Во Львове 19 апреля без вести пропал 36-летний житель села Куткир Виктор Быков. Мужчина ехал со Львова после работы, однако домой так и не вернулся. Полиция объявила его в розыск.

Виктор Быков исчез 5 дней назад в Винниках. Мужчина 19 апреля позвонил своей матери, а после этого связь с ним оборвалась.

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Во Львове пропал без вести 36-летний мужчина

Виктор Быков живет в селе Куткир Золочевского района. 19 апреля в 5:30 он выехал на работу в Винники, где работал рабочим. Около 21:00 мужчина позвонил своей матери и сказал, что скоро приедет на электричке домой. По его словам, он был возле станции "Подзамче". Однако домой мужчина так и не вернулся. Связи с Виктором Быковым пока нет, а его местопребывание – неизвестно.

Виктор Быков холостой. Он проживает вместе с родителями. Именно они обратились в полицию и сообщили о пропаже сына. Правоохранители объявили мужчину в розыск.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Виктора Быкова, просят сообщить по номерам телефонов: 097-697-26-08, 102 или 067-946-34-23.

Приметы пропавшего без вести: