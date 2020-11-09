Во Львове 9 ноября случилось сокрушительное ДТП – столкнулись микроавтобус Mercedes и автомобиль Skoda. В результате аварии 30-летний водитель легковушки погиб.

Авария произошла около 11 утра на улице Тоннельной. Правоохранители расследуют обстоятельства аварии. Об этом в фейсбук сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошло ДТП

30-летний львовянин, водитель авто Skoda Octavia, выехал на полосу встречного движения.

Там он столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, которым управлял 38-летний житель Львова.

Водитель Skoda получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Мужчина умер на месте ДТП.

Сейчас медики устанавливают диагноз водителю микроавтобуса.



Авария произошла около 11:00 утра / Фото полиции Львовщины

Что грозит виновному в ДТП

Следователи открыли уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять автомобилем на срок до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Водитель легковушки выехал на встречную полосу / Фото полиции Львовщины



В результате аварии 30-летний львовянин погиб / Фото полиции Львовщины



Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины