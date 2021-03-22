Крышка люка вылетела из-под колес авто ГСЧС и убила ребенка: в службе прокомментировали ДТП
Во Львове 21 марта произошло ужасное ДТП с участием автомобиля ГСЧС. Спасатели случайно наехали на аварийный канализационный люк, который вылетел и попал во встречное авто. В результате аварии погиб 11-летний мальчик.
Источник:ГСЧС Львовщины
Коллектив ГСЧС шокирован трагедией. Спасатели выражают искренние соболезнования семье погибшего.
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Спасатели спешили к месту пожара
В ГСЧС рассказали, что 21 марта служебный автомобиль ехал к месту пожара с включенными маячками и специальным звуковым сигналом. Авто наехало на аварийный люк, который был расположен на проезжей части.
Крышка люка вылетела из под машины спасателей и врезалась во встречный автомобиль. В результате ДТП погиб 11-летний мальчик, находившийся в салоне авто.
Коллектив Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области шокирован трагическим случаем и выражает искренние соболезнования семье погибшего мальчика,
– подытожили в ГСЧС.
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