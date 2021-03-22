Во Львове 21 марта произошло ужасное ДТП с участием автомобиля ГСЧС. Спасатели случайно наехали на аварийный канализационный люк, который вылетел и попал во встречное авто. В результате аварии погиб 11-летний мальчик.

Коллектив ГСЧС шокирован трагедией. Спасатели выражают искренние соболезнования семье погибшего.

К теме Трагедия во Львове: крышка канализационного люка убила 11-летнего мальчика

Спасатели спешили к месту пожара

В ГСЧС рассказали, что 21 марта служебный автомобиль ехал к месту пожара с включенными маячками и специальным звуковым сигналом. Авто наехало на аварийный люк, который был расположен на проезжей части.

Крышка люка вылетела из под машины спасателей и врезалась во встречный автомобиль. В результате ДТП погиб 11-летний мальчик, находившийся в салоне авто.

Коллектив Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области шокирован трагическим случаем и выражает искренние соболезнования семье погибшего мальчика,

– подытожили в ГСЧС.

Обратите внимание! Заместитель мэра Львова Андрей Москаленко рассказал, что по факту трагедии уже начали служебное расследование. Кроме того, аварию будет расследовать ГБР, ведь одним из ее участников был сотрудник ГСЧС.