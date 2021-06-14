Правоохранители задержали виновника ДТП. Ему грозит тюрьма.
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20-летний водитель насмерть сбил пешехода
- Примерно в 13:15 на улице Городецкой произошло смертельное ДТП.
- Автомобиль Mercedes, за рулем которого находился 20-летний житель Винницкой области, сбил 38-летнего жителя Львовского района.
- Мужчина в момент аварии переходил дорогу в пределах пешеходного перехода.
- В результате ДТП пешеход получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.
- Он скончался на месте происшествия.
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину виновника ДТП докажут в суде, ему грозит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
Вскоре суд изберет виновнику ДТП меру пресечения. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства ДТП.
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