Правоохранители задержали виновника ДТП. Ему грозит тюрьма.

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20-летний водитель насмерть сбил пешехода

Примерно в 13:15 на улице Городецкой произошло смертельное ДТП.

Автомобиль Mercedes, за рулем которого находился 20-летний житель Винницкой области, сбил 38-летнего жителя Львовского района.

Мужчина в момент аварии переходил дорогу в пределах пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Он скончался на месте происшествия.

Обратите внимание! На Львовщине, на трассе Львов – Самбор – Ужгород, 8 июня водитель автомобиля Volkswagen Jetta сбил военнослужащего. Мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину виновника ДТП докажут в суде, ему грозит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Вскоре суд изберет виновнику ДТП меру пресечения. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства ДТП.

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