Погиб на месте ДТП: на Львовщине водитель Daewoo влетел в дерево
25 июня 2021 , 11:41Читати новину українською
В Самборском районе Львовщины 24 июня трагически погиб водитель Daewoo Lanos. Он не справился с управлением и вылетел с дороги в дерево.
ДТП произошло на трассе между селами Рудки и Вишня. Водитель находился в машине один.
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Водитель погиб на месте аварии
- Примерно в 9:50 на трассе между Рудки и Вишней 59-летний местный житель, водитель Daewoo Lanos не справился с управлением.
- Он вылетел с дороги в кювет и въехал в древо.
- В результате столкновения авто мужчины перевернулось.
- К сожалению, водитель погиб на месте ДТП.
- Кроме него, в машине никого не было.
- Сейчас правоохранители проводят расследование.
- Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего".
- Они пытаются установить все обстоятельства аварии.