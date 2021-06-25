Погиб на месте ДТП: на Львовщине водитель Daewoo влетел в дерево

25 июня 2021 , 11:41
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Источник:

Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА

В Самборском районе Львовщины 24 июня трагически погиб водитель Daewoo Lanos. Он не справился с управлением и вылетел с дороги в дерево.

ДТП произошло на трассе между селами Рудки и Вишня. Водитель находился в машине один.

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Водитель погиб на месте аварии

  • Примерно в 9:50 на трассе между Рудки и Вишней 59-летний местный житель, водитель Daewoo Lanos не справился с управлением.
  • Он вылетел с дороги в кювет и въехал в древо.
  • В результате столкновения авто мужчины перевернулось.
  • К сожалению, водитель погиб на месте ДТП.
  • Кроме него, в машине никого не было.
  • Сейчас правоохранители проводят расследование.
  • Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего".
  • Они пытаются установить все обстоятельства аварии.
Заметьте! На Львовщине 17 июня автомобиль Volkswagen Jetta на скорости влетел в бетонную трубу и перевернулся. За рулем находился пьяный 17-летний парень. К счастью, в результате ДТП водитель и его пассажир не погибли. Однако они получили многочисленные травмы.
Автор: Ольга Котів