Погиб на месте: во Львове 23-летний парень выпал с балкона 9 этажа
Во Львове с балкона общего пользования выпал 23-летний парень / Google Maps
Во Львове 21 апреля с балкона общего пользования выпал 23-летний парень. Он получил травмы, которые были несовместимы с жизнью, и погиб на месте.
Источник:ZAXID.NET
Инцидент произошел в одном из домов на улице Симоненко. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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Вероятно, парень совершил самоубийство
- Поздно вечером 21 апреля на улице Симоненко молодой парень выпал с балкона 9 этажа.
- Он получил тяжелые травмы. Юноша погиб на месте.
- В полиции рассказали, что сообщение об этом досадном инциденте они получили около 22:35.
- Правоохранители установили, что погибшему было 23 года.
- Он выпал с балкона общего пользования в доме №3 и погиб мгновенно.
- Полицейские выяснили, что погибший не проживал в этом доме. Однако он жил на той же улице неподалеку.
- По предварительной информации, молодой человек совершил самоубийство.
- Следователи открыли уголовное производство.
- Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства инцидента.
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