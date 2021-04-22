Во Львове 21 апреля с балкона общего пользования выпал 23-летний парень. Он получил травмы, которые были несовместимы с жизнью, и погиб на месте.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Симоненко. Сейчас правоохранители проводят расследование. К теме В предсмертной записке обвинила учителей в буллинге: школьница из Запорожья покончила с жизнью Вероятно, парень совершил самоубийство Поздно вечером 21 апреля на улице Симоненко молодой парень выпал с балкона 9 этажа.

Он получил тяжелые травмы. Юноша погиб на месте.

В полиции рассказали, что сообщение об этом досадном инциденте они получили около 22:35.

Правоохранители установили, что погибшему было 23 года.

Он выпал с балкона общего пользования в доме №3 и погиб мгновенно.

Полицейские выяснили, что погибший не проживал в этом доме. Однако он жил на той же улице неподалеку.

По предварительной информации, молодой человек совершил самоубийство.

Следователи открыли уголовное производство.

Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства инцидента. Обратите внимание! Недавно во Львове случился похожий случай. 12 апреля пьяный скрипач выпал из окна 5 этажа. 33-летний мужчина чудом выжил, но получил тяжелые травмы. Вероятно, мужчина также хотел покончить жизнь самоубийством, ведь накануне поссорился с женой.