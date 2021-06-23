Авария произошла на улице Луганской возле дома №10а. Сейчас правоохранители проводят расследование.
К теме На скорости влетел в коня: на Львовщине трагически погиб мотоциклист – фото
Мотоциклист погиб под колесами грузовика
- Примерно в 12:00 на улице Луганской мотоциклист въехал в грузовик MAN.
- Мужчина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.
- Он умер через несколько минут после столкновения.
- На место ДТП прибыли правоохранители и медики.
- Следователи устанавливают обстоятельства аварии и допрашивают водителя грузовика.
- В полиции заявили, что личности погибшего пока не установлена.
Смотрите видео с места ДТП:
Новина доповнюється...