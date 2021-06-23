Авария произошла на улице Луганской возле дома №10а. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Мотоциклист погиб под колесами грузовика

  • Примерно в 12:00 на улице Луганской мотоциклист въехал в грузовик MAN.
  • Мужчина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.
  • Он умер через несколько минут после столкновения.
  • На место ДТП прибыли правоохранители и медики.
  • Следователи устанавливают обстоятельства аварии и допрашивают водителя грузовика.
  • В полиции заявили, что личности погибшего пока не установлена.

Смотрите видео с места ДТП:

 

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