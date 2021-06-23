Погиб на месте: во Львове мотоциклист столкнулся с грузовиком – видео

23 июня 2021 , 16:15
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Источник:

ZAXID.NET

Во Львове 23 июня мотоциклист столкнулся с грузовиком MAN. К сожалению, мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте ДТП.

Авария произошла на улице Луганской возле дома №10а. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Мотоциклист погиб под колесами грузовика

  • Примерно в 12:00 на улице Луганской мотоциклист въехал в грузовик MAN.
  • Мужчина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.
  • Он умер через несколько минут после столкновения.
  • На место ДТП прибыли правоохранители и медики.
  • Следователи устанавливают обстоятельства аварии и допрашивают водителя грузовика.
  • В полиции заявили, что личности погибшего пока не установлена.

Смотрите видео с места ДТП:

 

Заметьте! На Львовщине 3 июня произошли 2 аварии с участием мотоциклистов. К сожалению, одна из них оказалась смертельной. Мужчина на скорости вылетел с дороги в столб и погиб.

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Автор: Ольга Котів