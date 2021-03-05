Погиб мужчина: суд освободил от наказания виновника жуткого ДТП возле Львова
Пустомытовский районный суд Львовской области освободил от отбывания наказания 39-летнего жителя Киевской области, который вызвал смертельное ДТП возле Львова. Жена погибшего водителя отказалась от претензий, потому что ей выплатили компенсацию.
Источник:ZAXID.NET
Сначала мужчину приговорили к 4 годам за решеткой. Однако потом назначили 2 года испытательного срока.
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Водитель Hyundai столкнулся с машиной Ford на обочине
- Смертельное ДТП произошло 22 июля 2020 года.
- Водитель автомобиля Hyundai Elantra ехал по трассе Львов – Ивано-Франковск.
- Вблизи Старого Села он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Escort.
- За рулем Ford находился 46-летний житель Бибрки.
- В результате аварии он получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.
- Мужчина умер по дороге в больницу.
- Водитель Hyundai полностью признал свою вину.
- Он рассказал, что ехал в Ивано-Франковск, а впереди него двигалась машина Audi, которая начала резко тормозить.
- Поэтому, чтобы избежать столкновения, мужчина выехал на встречную полосу, где навстречу также ехало авто.
- Водитель свернул влево, однако на обочине все же столкнулся с машиной Ford.
Суд освободил водителя от отбывания наказания
Во время судебного заседания мужчина раскаялся в содеянном. Он попросил судью строго его не наказывать. Жена погибшего отказалась от претензий, ведь водитель выплатил ей материальную помощь.
Судья Пустомытовского райсуда Николай Кипчанский 2 марта признал 39-летнего мужчину виновным в совершении ДТП. Ему присудили 4 года лишения свободы, однако от отбывания наказания освободили, назначив вместо этого 2 года испытательного срока.
В течение 2 лет мужчина должен периодически являться в органы государственной пенитенциарной службы и сообщать об изменении места жительства или работы. Родственники погибшего могут подать апелляцию на это решение в течение 30 дней со дня его провозглашения.
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