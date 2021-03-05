Пустомытовский районный суд Львовской области освободил от отбывания наказания 39-летнего жителя Киевской области, который вызвал смертельное ДТП возле Львова. Жена погибшего водителя отказалась от претензий, потому что ей выплатили компенсацию.

Сначала мужчину приговорили к 4 годам за решеткой. Однако потом назначили 2 года испытательного срока.

К теме В Винниках водитель Skoda сбил мужчину: пострадавший попал в больницу – фото

Водитель Hyundai столкнулся с машиной Ford на обочине

Смертельное ДТП произошло 22 июля 2020 года.

Водитель автомобиля Hyundai Elantra ехал по трассе Львов – Ивано-Франковск.

ехал по трассе Львов – Ивано-Франковск. Вблизи Старого Села он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Escort.

где столкнулся с За рулем Ford находился 46-летний житель Бибрки.

В результате аварии он получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Мужчина умер по дороге в больницу.

по дороге в больницу. Водитель Hyundai полностью признал свою вину.

Он рассказал, что ехал в Ивано-Франковск, а впереди него двигалась машина Audi, которая начала резко тормозить.

Поэтому, чтобы избежать столкновения, мужчина выехал на встречную полосу, где навстречу также ехало авто.

Водитель свернул влево, однако на обочине все же столкнулся с машиной Ford.

Суд освободил водителя от отбывания наказания

Во время судебного заседания мужчина раскаялся в содеянном. Он попросил судью строго его не наказывать. Жена погибшего отказалась от претензий, ведь водитель выплатил ей материальную помощь.

Судья Пустомытовского райсуда Николай Кипчанский 2 марта признал 39-летнего мужчину виновным в совершении ДТП. Ему присудили 4 года лишения свободы, однако от отбывания наказания освободили, назначив вместо этого 2 года испытательного срока.

В течение 2 лет мужчина должен периодически являться в органы государственной пенитенциарной службы и сообщать об изменении места жительства или работы. Родственники погибшего могут подать апелляцию на это решение в течение 30 дней со дня его провозглашения.