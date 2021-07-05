Авария произошла возле села Ожидов Золочевского района. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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ВАЗ въехал в отбойник
- В 18:15 на трассе Киев – Чоп возле села Ожидов произошло смертельно еДТП.
- Водитель автомобиля "ВАЗ-2107", 64-летний житель района, не справился с управлением, и на скорости вылетел на обочину.
- Там авто столкнулось с отбойником.
- В результате ДТП водитель автомобиля получил травму без угрозы жизни.
- Его пассажир, житель того же села в возрасте 39 лет, получил тяжелые травмы.
- Он скончался на месте аварии.
- По информации "Буск-онлайн", в автомобиле ехали отец и сын.
ВАЗ влетел в отбойник / Фото полиции Львовщины
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Водителю грозит тюрьма
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину водителя докажут в суде, ему грозит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.
В результате аварии погиб пассажир / Фото полиции Львовщины
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины