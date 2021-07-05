Погиб пассажир: на трассе Киев – Чоп ВАЗ на скорости вылетел в отбойник – фото

На Львовщине 4 июля произошло жуткое ДТП – "ВАЗ-2107" влетел в отбойник. В результате аварии погиб 39-летний пассажир, сын водителя.

Авария произошла возле села Ожидов Золочевского района. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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ВАЗ въехал в отбойник

В 18:15 на трассе Киев – Чоп возле села Ожидов произошло смертельно еДТП.

Водитель автомобиля "ВАЗ-2107", 64-летний житель района, не справился с управлением, и на скорости вылетел на обочину.

Там авто столкнулось с отбойником.

В результате ДТП водитель автомобиля получил травму без угрозы жизни.

Его пассажир, житель того же села в возрасте 39 лет, получил тяжелые травмы.

Он скончался на месте аварии.

По информации "Буск-онлайн", в автомобиле ехали отец и сын.



ВАЗ влетел в отбойник / Фото полиции Львовщины

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Водителю грозит тюрьма

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину водителя докажут в суде, ему грозит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.



В результате аварии погиб пассажир / Фото полиции Львовщины



Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины