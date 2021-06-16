Инцидент произошел в 23:45. Мужчина получил смертельные травмы.

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На железнодорожной станции нашли мертвого мужчину

  • В 23:45 машинист пассажирского поезда №43 сообщением Ивано-Франковск – Киев заметил, что на железнодорожной станции Ходоров возле пути лежит мужчина.
  • Он сообщил об этом дежурному по станции.
  • Когда работники железной дороги подошли на указанное место, то увидели, что мужчина был уже мертвым.
  • Он получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.
  • В частности, у погибшего была ампутирована нога.
  • Так что, вполне вероятно, что он умер от потери крови.
  • Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность умершего.
  • В результате инцидента задержки движения поездов не было.