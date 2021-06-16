Инцидент произошел в 23:45. Мужчина получил смертельные травмы.
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На железнодорожной станции нашли мертвого мужчину
- В 23:45 машинист пассажирского поезда №43 сообщением Ивано-Франковск – Киев заметил, что на железнодорожной станции Ходоров возле пути лежит мужчина.
- Он сообщил об этом дежурному по станции.
- Когда работники железной дороги подошли на указанное место, то увидели, что мужчина был уже мертвым.
- Он получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.
- В частности, у погибшего была ампутирована нога.
- Так что, вполне вероятно, что он умер от потери крови.
- Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность умершего.
- В результате инцидента задержки движения поездов не было.