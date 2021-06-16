Погиб под колесами поезда: в Ходорове на железнодорожной станции нашли тело мужчины

16 июня 2021 , 10:53
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Источник:

Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА

На Львовщине на железнодорожной станции в Ходорове 15 июня машинист заметил тело мужчины. У погибшего не было ноги.

Инцидент произошел в 23:45. Мужчина получил смертельные травмы.

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На железнодорожной станции нашли мертвого мужчину

  • В 23:45 машинист пассажирского поезда №43 сообщением Ивано-Франковск – Киев заметил, что на железнодорожной станции Ходоров возле пути лежит мужчина.
  • Он сообщил об этом дежурному по станции.
  • Когда работники железной дороги подошли на указанное место, то увидели, что мужчина был уже мертвым.
  • Он получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.
  • В частности, у погибшего была ампутирована нога.
  • Так что, вполне вероятно, что он умер от потери крови.
  • Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность умершего.
  • В результате инцидента задержки движения поездов не было.
Заметьте! На Львовщине 13 июня два человека попали под колеса поездов. В результате первого инцидента, который произошел на станции Подзамче во Львове, 64-летний мужчина сильно травмировался. А в результате второго, который произошел на переезде железнодорожной станции Борыничи, погибла женщина.
Автор: Ольга Котів