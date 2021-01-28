Погиб водитель: во Львове произошло жуткое ДТП – фото
Во Львове 27 января произошло смертельное ДТП – столкнулись Toyota и Daewoo. В результате аварии погиб 47-летний водитель – медики изо всех сил боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.
Источник: полиция Львовщины
ДТП произошло около 17:40 на улице Богдановской. Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства столкновения.
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Как произошла авария
- Около 17:40 на улице Богдановской столкнулись автомобили Toyota и Daewoo.
- За рулем Toyota находился 47-летний львовянин.
- В свою очередь, автомобилем Daewoo руководил 68-летний водитель, также житель Львова.
- В результате аварии 47-летний мужчина получил тяжелые травмы.
- Медики отвезли его в больницу.
- Врачи изо всех сил боролись за его жизнь, однако львовянина спасти не удалось – он умер в медучреждении.
Авария произошла около 17:30 / Фото полиции Львовщины
Что грозит виновному в ДТП
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются выяснить все обстоятельства и причины ДТП.
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