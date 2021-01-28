Во Львове 27 января произошло смертельное ДТП – столкнулись Toyota и Daewoo. В результате аварии погиб 47-летний водитель – медики изо всех сил боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.

Источник: полиция Львовщины

ДТП произошло около 17:40 на улице Богдановской. Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства столкновения.

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Как произошла авария

Около 17:40 на улице Богдановской столкнулись автомобили Toyota и Daewoo.

За рулем Toyota находился 47-летний львовянин.

В свою очередь, автомобилем Daewoo руководил 68-летний водитель, также житель Львова.

В результате аварии 47-летний мужчина получил тяжелые травмы.

Медики отвезли его в больницу.

Врачи изо всех сил боролись за его жизнь, однако львовянина спасти не удалось – он умер в медучреждении.



Авария произошла около 17:30 / Фото полиции Львовщины

Что грозит виновному в ДТП

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются выяснить все обстоятельства и причины ДТП.