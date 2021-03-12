В Жовкве 12 марта произошел пожар в деревянном доме. В одной из комнат спасатели нашли тело 49-летней женщины.

Пожар произошел около 3:29 на улице Госпитальной. Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения возгорания.

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Пожар тушили около часа

Около 3:29 мчс поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме на улице Госпитальной.

Не теряя ни минуты, спасатели выехали на место вызова.

Пожарные локализовали пожар в 4:05, а полностью преодолели – в 4:28.

К ликвидации возгорания привлекли 5 спасателей и 2 единицы спецтехники.



Пожар возник около 3: 29 / Фото ГСЧС Львовской области

В результате пожара погибла женщина

Спасатели обнаружили в одной из комнат тело 49-летней женщины. Также в результате пожара огонь уничтожил крышу и перекрытия на площади 25 квадратных метров, стены и вещи хозяев дома.

Однако пожарным удалось спасти от возгорания 3 дома и хозяйственное здание, которые были расположены рядом. Сейчас обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливают правоохранители.

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Огонь тушили 5 спасателей / Фото ГСЧС Львовской области



Огонь тушили 5 спасателей / Фото ГСЧС Львовской области



Правоохранители проводят расследование / Фото ГСЧС Львовской области