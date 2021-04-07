Погибли 2 детей: Украина требует от Франции экстрадиции виновника смертельного ДТП
На трассе Киев – Чоп вблизи Бродов 27 июля 2020 года произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли 13-летняя Юлия и 16-летняя Майя Тройнюковы. Виновник аварии Рашид Амани сейчас скрывается во Франции. Поэтому Украина требует его экстрадиции.
Источник:ZAXID.NET
Следствие наконец установило виновного в смертельном ДТП. 49-летний француз Рашид Амани, управляя автомобилем Lexus, не соблюдал правила дорожного движения и выехал на встречную полосу.
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В результате аварии автомобиль разорвало на 2 части
- На трассе Киев – Чоп возле Бродов 27 июля произошло тройное ДТП.
- Трагедия произошла, когда Амани совершал обгон и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Renault.
- В результате столкновения Lexus разорвало на куски.
- Две сестры, 13-летняя Юлия и 16-летняя Майя Тройнюковы, получили тяжелые травмы.
- Старшая сестра умерла в Бродовской больнице на следующий день после аварии.
- Младшую девочку вертолетом транспортировали в столичную больницу. Она была без сознания на аппарате ИВЛ. Через некоторое время ребенок умер.
- Также пострадал виновник ДТП 49-летний гражданин Франции Рашид Амани. Его вертолетом доставили во Францию. Мужчина находился в тяжелом состоянии.
- Его госпитализировали во французскую больницу. Амани выжил и сейчас скрывается от правосудия.
- В машине также была мать девочек Наталья Тройнюкова. К счастью, женщина почти не пострадала.
В результате ДТП погибли 2 детей / Фото Антона Геращенко
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Украина требует экстрадиции француза
Заместитель министра МВД Антон Геращенко рассказал, что украинская полиция уже сообщила Рашиду Амани о подозрении. Генеральная прокуратура требует его экстрадиции, чтобы виновника смертельного ДТП судили в Украине.
Если Франция откажется отдавать своего гражданина, мы будем требовать, чтобы его судили во Франции. И в Украине, и во Франции за убийство в результате ДТП предусмотрено до 10 лет заключения,
– отметил Геращенко.
Генеральный прокурор Ирина Венедиткова и Геращенко 5 апреля встретились с мамой погибших девочек Натальей Тройнюковой.
"Мы уже направили ходатайство о поручении Французской Республике, в котором просим провести ряд следственных действий, в частности, вручить водителю уведомление о подозрении, допросить его в качестве подозреваемого на территории Франции и вручить повестку о вызове в Украину для проведения следственных действий", – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
Следствие установило виновного в смертельном ДТП / Фото Антона Геращенко
Украина требует экстрадиции Рашида Амани / Фото Антона Геращенко
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