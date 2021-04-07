На трассе Киев – Чоп вблизи Бродов 27 июля 2020 года произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли 13-летняя Юлия и 16-летняя Майя Тройнюковы. Виновник аварии Рашид Амани сейчас скрывается во Франции. Поэтому Украина требует его экстрадиции.

Следствие наконец установило виновного в смертельном ДТП. 49-летний француз Рашид Амани, управляя автомобилем Lexus, не соблюдал правила дорожного движения и выехал на встречную полосу.

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В результате аварии автомобиль разорвало на 2 части

На трассе Киев – Чоп возле Бродов 27 июля произошло тройное ДТП.

Трагедия произошла, когда Амани совершал обгон и выехал на встречную полосу , где столкнулся с грузовиком Renault.

, где столкнулся с грузовиком Renault. В результате столкновения Lexus разорвало на куски.

Две сестры, 13-летняя Юлия и 16-летняя Майя Тройнюковы, получили тяжелые травмы.

Старшая сестра умерла в Бродовской больнице на следующий день после аварии.

после аварии. Младшую девочку вертолетом транспортировали в столичную больницу. Она была без сознания на аппарате ИВЛ. Через некоторое время ребенок умер.

на аппарате ИВЛ. Через некоторое время Также пострадал виновник ДТП 49-летний гражданин Франции Рашид Амани. Его вертолетом доставили во Францию. Мужчина находился в тяжелом состоянии.

49-летний гражданин Франции Рашид Амани. Его Мужчина находился в тяжелом состоянии. Его госпитализировали во французскую больницу. Амани выжил и сейчас скрывается от правосудия.

и сейчас скрывается от правосудия. В машине также была мать девочек Наталья Тройнюкова. К счастью, женщина почти не пострадала.



В результате ДТП погибли 2 детей / Фото Антона Геращенко

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Украина требует экстрадиции француза

Заместитель министра МВД Антон Геращенко рассказал, что украинская полиция уже сообщила Рашиду Амани о подозрении. Генеральная прокуратура требует его экстрадиции, чтобы виновника смертельного ДТП судили в Украине.

Если Франция откажется отдавать своего гражданина, мы будем требовать, чтобы его судили во Франции. И в Украине, и во Франции за убийство в результате ДТП предусмотрено до 10 лет заключения,

– отметил Геращенко.

Генеральный прокурор Ирина Венедиткова и Геращенко 5 апреля встретились с мамой погибших девочек Натальей Тройнюковой.

"Мы уже направили ходатайство о поручении Французской Республике, в котором просим провести ряд следственных действий, в частности, вручить водителю уведомление о подозрении, допросить его в качестве подозреваемого на территории Франции и вручить повестку о вызове в Украину для проведения следственных действий", – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.



Следствие установило виновного в смертельном ДТП / Фото Антона Геращенко



Украина требует экстрадиции Рашида Амани / Фото Антона Геращенко