Мэр Жовквы Олег Вольский издал распоряжение об увольнении директора городской центральной районной больницы Игоря Шевцива. В медучреждении в ноябре 2020 года из-за перебоев со светом умерли 2 пациентов, находившихся на аппаратах ИВЛ.

Пациенты погибли 27 ноября 2020 года в результате отключения света. Хоть в распоряжении больницы было 2 электрических генератора, их почему-то не использовали.

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Директора Жовковской ЦРБ уволили

Мэр Жовквы Олег Вольский 15 февраля подписал распоряжение об увольнении с должности директора Жовковской ЦРБ Игоря Шевцива.

Согласно изданному мной распоряжению, с 15 февраля 2021 года уволить Шевцива Игоря Евгеньевича с должности директора КНП "Жовковская больница" ("Жовковская ЦРБ"). Следующий этап – проведение открытого конкурса для определения нового руководителя учреждения, о котором сообщим позже,

– написал в Фейсбуке городской голова.

В тексте распоряжения отмечается, что "в соответствии с поданным заявлением" с Шевцивым досрочно расторгли контракт. Сейчас на должность руководителя больницы планируют провести открытый конкурс. До избрания нового руководителя медучреждения обязанности директора будет исполнять заместитель Владимир Боровик.

По информации ZAXID.NET, Шевцив рассказал, что увольнение было его совместным решением с Вольским. Врач надеется и дальше работать в больнице.

"Это было общее решение. Я написал заявление. Пока что я уволился с должности главного врача. Дайте я определюсь и тогда все всем расскажу... Если меня возьмут, то остаюсь", – отметил Шевцив.



Мэр Жовквы уволил директора местной больницы / Фото Олега Вольского

Коротко о гибели пациентов в Жовкве