6-классника пытались спасти и учителя, и медики. Однако, к сожалению, быстрое течение занесло его внутрь водопада, и он погиб.
К теме Поскользнулся и упал в быстрое течение: как погиб школьник на водопаде Каменка
Школьник 1 июня праздновал свой День рождения
Мама мальчика Юлиана Прадед на своей странице в фейсбуке рассказала, что ее сын накануне трагедии, 1 июня, праздновал свой День рождения. Школьнику исполнилось всего 12 лет.
Сегодня (2 июня – 24 канал) мой ребенок поехал на школьную экскурсию и больше не вернулся. Вчера ему исполнилось 12 лет, а сегодня его уже нет со мной, с нами. Боль такая, что не описать словами,
– написала женщина.
Мама погибшего добавила, что последнее фото сына в ее телефоне было именно с празднования его Дня рождения. Женщина поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.
"Спасибо всем за сочувствие за поддержку, но я сейчас не в состоянии читать все сообщения" – подытожила мать школьника.
Мальчику 1 июня исполнилось 12 лет / Скриншот сообщения Юлианы Прадед
Что известно о гибели школьника на водопаде Каменка
- Во время экскурсии на водопад Каменка 2 июня в 11:56 погиб 12-летний ученик львовской школы №82.
- Мальчик слишком близко подошел к воде, поскользнулся и упал.
- На видео, которое опубликовали в сети, слышно, что дети шумели и смеялись. Очевидно, они думали, что школьника удастся спасти.
- Взрослые, которые сопровождали учеников, пытались вытащить мальчика из воды.
- 53-летний учитель христианской этики, который долгое время находился в ледяной воде, получил переохлаждение.
- 6-классника удалось вытащить только спасателям, которые распилили дерево, за которое он зацепился.
- Медики пытались реанимировать мальчика. Однако, несмотря на все усилия, он умер.
- После трагедии у 45-летней классной руководительницы случился сердечный приступ.
- Сейчас она находится в реанимации Сколевской ЦРБ.
- Правоохранители открыли уголовное производство. Управление образования ЛГС также создаст комиссию, которая будет расследовать детали трагедии.
- Прощание с мальчиком состоялось 4 июня в 11:00 в храме Благовещения во Львове.