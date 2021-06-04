6-классника пытались спасти и учителя, и медики. Однако, к сожалению, быстрое течение занесло его внутрь водопада, и он погиб.

К теме Поскользнулся и упал в быстрое течение: как погиб школьник на водопаде Каменка

Школьник 1 июня праздновал свой День рождения

Мама мальчика Юлиана Прадед на своей странице в фейсбуке рассказала, что ее сын накануне трагедии, 1 июня, праздновал свой День рождения. Школьнику исполнилось всего 12 лет.

Сегодня (2 июня – 24 канал) мой ребенок поехал на школьную экскурсию и больше не вернулся. Вчера ему исполнилось 12 лет, а сегодня его уже нет со мной, с нами. Боль такая, что не описать словами,
– написала женщина.

Мама погибшего добавила, что последнее фото сына в ее телефоне было именно с празднования его Дня рождения. Женщина поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.

"Спасибо всем за сочувствие за поддержку, но я сейчас не в состоянии читать все сообщения" – подытожила мать школьника.


Мальчику 1 июня исполнилось 12 лет / Скриншот сообщения Юлианы Прадед

Что известно о гибели школьника на водопаде Каменка

  • Во время экскурсии на водопад Каменка 2 июня в 11:56 погиб 12-летний ученик львовской школы №82.
  • Мальчик слишком близко подошел к воде, поскользнулся и упал.
  • На видео, которое опубликовали в сети, слышно, что дети шумели и смеялись. Очевидно, они думали, что школьника удастся спасти.
  • Взрослые, которые сопровождали учеников, пытались вытащить мальчика из воды.
  • 53-летний учитель христианской этики, который долгое время находился в ледяной воде, получил переохлаждение.
  • 6-классника удалось вытащить только спасателям, которые распилили дерево, за которое он зацепился.
  • Медики пытались реанимировать мальчика. Однако, несмотря на все усилия, он умер.
  • После трагедии у 45-летней классной руководительницы случился сердечный приступ.
  • Сейчас она находится в реанимации Сколевской ЦРБ.
  • Правоохранители открыли уголовное производство. Управление образования ЛГС также создаст комиссию, которая будет расследовать детали трагедии.
  • Прощание с мальчиком состоялось 4 июня в 11:00 в храме Благовещения во Львове.