Отпраздновал последний День рождения: погибшему школьнику 1 июня исполнилось 12 лет

Во время экскурсии на водопад Каменка 2 июня погиб 6-классник. Мальчик накануне трагедии, 1 июня, отпраздновал свой День рождения. Ему исполнилось 12 лет.

6-классника пытались спасти и учителя, и медики. Однако, к сожалению, быстрое течение занесло его внутрь водопада, и он погиб.

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Школьник 1 июня праздновал свой День рождения

Мама мальчика Юлиана Прадед на своей странице в фейсбуке рассказала, что ее сын накануне трагедии, 1 июня, праздновал свой День рождения. Школьнику исполнилось всего 12 лет.

Сегодня (2 июня – 24 канал) мой ребенок поехал на школьную экскурсию и больше не вернулся. Вчера ему исполнилось 12 лет, а сегодня его уже нет со мной, с нами. Боль такая, что не описать словами,

– написала женщина.

Мама погибшего добавила, что последнее фото сына в ее телефоне было именно с празднования его Дня рождения. Женщина поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.

"Спасибо всем за сочувствие за поддержку, но я сейчас не в состоянии читать все сообщения" – подытожила мать школьника.



Мальчику 1 июня исполнилось 12 лет / Скриншот сообщения Юлианы Прадед

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