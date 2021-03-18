Погода 19 марта на Львовщине: переменная облачность, но иногда возможен мокрый снег
Погоде 19 марта: возможен дождь / 24 канал
В гидрометцентре прогнозируют небольшой дождь днем 19 марта. На дорогах ночью возможна гололедица.
Источник:Львовский гидрометцентр
Синоптики отмечают, что 19 марта на Львовщине вероятно будет повышенное атмосферное давление. Это соответственно отразится на погоде – облачно с прояснениями.
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Какая будет погода на Львовщине
- Ночью прогнозируют погоду во Львове и регионах без существенных осадков.
- Дороги скует гололедица.
- Днем на Львовщине будет облачно с прояснениями. Местами возможен дождь, временами – с мокрым снегом.
- Северо – западный ветер будет умеренным – от 5 до 10 метров в секунду.
- В ночь на 19 марта температура опустится от 4 до 8 мороза.
- В дневное время, вероятно, воздух прогреется до 5 градусов тепла.
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