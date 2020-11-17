Синоптики прогнозируют густой туман на Львовщине вечером 17 ноября и утром 18 ноября. Видимость на дорогах составит 200 – 500 метров.

Погоду 18 ноября на Львовщине будет определять поле повышенного давления. Водителей просят быть особенно осторожными на дорогах. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

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Какой будет погода на Львовщине 18 ноября

Во Львовской области будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не предусматривают. Однако ночью и утром 18 ноября на Львовщине будет густой туман.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, а днем – 5 – 10 градусов тепла.

Какой будет погода во Львове 18 ноября

Во Львове также будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром синоптики прогнозируют туман.

Температура ночью составит 1 – 3 градуса тепла, а днем – 8 – 10 градусов тепла.

Обратите внимание! Во время управления автомобилем в тумане будьте особенно осторожными! Выбирайте такую скорость, которая позволит вам вовремя затормозить перед препятствием, которое может появиться неожиданно. Пользуйтесь противотуманными фарами, внимательно следите за сигналами автомобилей впереди и не допускайте резкого торможения.