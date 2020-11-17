Синоптики прогнозируют густой туман на Львовщине: погода во Львове и области
Синоптики прогнозируют густой туман на Львовщине вечером 17 ноября и утром 18 ноября. Видимость на дорогах составит 200 – 500 метров.
Погоду 18 ноября на Львовщине будет определять поле повышенного давления. Водителей просят быть особенно осторожными на дорогах. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.
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Какой будет погода на Львовщине 18 ноября
Во Львовской области будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не предусматривают. Однако ночью и утром 18 ноября на Львовщине будет густой туман.
Синоптики прогнозируют, что температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, а днем – 5 – 10 градусов тепла.
Какой будет погода во Львове 18 ноября
Во Львове также будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром синоптики прогнозируют туман.
Температура ночью составит 1 – 3 градуса тепла, а днем – 8 – 10 градусов тепла.
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