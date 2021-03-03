Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что на Львовщине 4 марта будет тепло – до +14 градусов. Однако Львов и область утром укроет туман.

На Львовщине 4 марта погоду будет определять юго-западная часть циклона над европейской территорией России. В течение суток атмосферное давление будет падать.

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Прогноз погоды во Львове и области на 4 марта

На Львовщине 4 марта будет облачно с прояснениями. В течение дня осадков не прогнозируют, однако вечером местами будет падать небольшой дождь.

Ночью и утром на дорогах будут гололедица и слабый туман видимостью 500–1000 метров. Поэтому водителям и пешеходам нужно быть очень осторожными во время движения.

Ветер юго-западный, 9–14 метров в секунду. В течение суток относительная влажность воздуха уменьшится, а атмосферное давление будет падать.

Температура ночью будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а днем – от 9 до 14 градусов тепла.

Что делать водителям во время гололеда / инфографика 24 канала