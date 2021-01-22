Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 23 января на Львовщине температура составит до 11 градусов тепла. Однако дороги все же останутся покрытыми гололедом.

Погоду на Львовщине 23 января будет определять теплый сектор циклона над Польшей. Ночью ожидают небольшой дождь. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

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Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 23 января

Синоптики предполагают, что на Львовщине 23 января будет облачно с прояснениями.

В течение дня осадков не ожидают. Однако ночью на юге Львовской области, вероятно, будет падать небольшой дождь.

Дороги Львовщины окутает гололедица. Ветер южный, 9 – 14 метров в секунду. Синоптики предупреждают, что ночью он будет усиливаться до штормовых значений – 15 – 20 метров за секунду. Уровень опасности – "желтый".

Температура во Львове и области ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла, а днем – от 6 до 11 градусов тепла. В течение суток атмосферное давление будет падать, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

Обратите внимание! Дороги Львовщины 23 января окутает гололедица. Поэтому водители и пешеходы должны быть максимально внимательными и осторожными во время движения. Водителям нужно выбирать умеренную скорость, чтобы иметь возможность вовремя затормозить в случае необходимости. Пешеходам, в свою очередь, следует носить нескользкую обувь и переходить дорогу только на пешеходных переходах. Такие простые правила могут сохранить ваше здоровье и жизнь!