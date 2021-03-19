На выходные 20 – 21 марта на Львовщине должно стать немного теплее. Синоптики прогнозируют переменную облачность и умеренный ветер.

В гидрометцентре также предупреждают о гидрологической опасности. В горах продолжается опасность схода лавин. К теме Прогноз погоды на 20 марта: в Украине прохладно, в большинстве регионов – осадки Какой будет погода: подробнее Синоптики прогнозируют переменную облачность в течение 20-21 марта.

По данным Украинского гидрометцентра, только в субботу, 20 марта, во Львове прогнозируют небольшой дождь. Львовские синоптики говорят даже о небольшом снеге. Прогноз на 20 марта на Львовщине / Данные Укргидрометцентра В ночное время на дорогах будет гололедица, вероятен туман.

Температура ночью будет опускаться до 4 – 7 градусов мороза.

Погода днем будет значительно теплее – от 3 до 8 градусов тепла. Прогноз погоды на 21 марта / Данные Укргидрометцентра Также прогнозируют умеренный северный ветер, который изменится на юго-западный. Его скорость не будет превышать 10 метров в час.

В горах будет прохладнее: ночью 10 – 12 градусов мороза, днем 3 – 8 градусов выше нуля. Состояние рек В Укргидрометцентре предупреждают об опасности – возможно уровень в реках поднимется.

В ночь с 19 на 20 марта на некоторых притоках Днестра возможно возобновление ледообразующих процессов в виде заберегов и шуги.

возможно возобновление ледообразующих процессов в виде заберегов и шуги. В реке Стырь за последние сутки уровень воды поднялся на 3 сантиметра. Он достиг критической отметки. В дальнейшем возможно частичное затопление территорий и объектов в населенных пунктах неподалеку.

за последние сутки уровень воды поднялся на 3 сантиметра. Он достиг критической отметки. В дальнейшем возможно частичное затопление территорий и объектов в населенных пунктах неподалеку. В реке Свирж прогнозируют постепенное продолжение подъема уровня воды на 10 – 30 сантиметров. В дальнейшем вода может затопить поймы и начать затапливать отдельные хозяйственные объекты. Обратите внимание! Синоптики предупреждают: 20 – 21 марта в среднегорье Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).