На выходные на Львовщине будет солнечно: приближается весеннее потепление
Погода на Львовщине 20 - 21 марта / 24 канал
На выходные 20 – 21 марта на Львовщине должно стать немного теплее. Синоптики прогнозируют переменную облачность и умеренный ветер.
Источник:Украинский гидрометцентр
В гидрометцентре также предупреждают о гидрологической опасности. В горах продолжается опасность схода лавин.
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Какой будет погода: подробнее
- Синоптики прогнозируют переменную облачность в течение 20-21 марта.
- По данным Украинского гидрометцентра, только в субботу, 20 марта, во Львове прогнозируют небольшой дождь. Львовские синоптики говорят даже о небольшом снеге.
Прогноз на 20 марта на Львовщине / Данные Укргидрометцентра
- В ночное время на дорогах будет гололедица, вероятен туман.
- Температура ночью будет опускаться до 4 – 7 градусов мороза.
- Погода днем будет значительно теплее – от 3 до 8 градусов тепла.
Прогноз погоды на 21 марта / Данные Укргидрометцентра
- Также прогнозируют умеренный северный ветер, который изменится на юго-западный. Его скорость не будет превышать 10 метров в час.
- В горах будет прохладнее: ночью 10 – 12 градусов мороза, днем 3 – 8 градусов выше нуля.
Состояние рек
- В Укргидрометцентре предупреждают об опасности – возможно уровень в реках поднимется.
- В ночь с 19 на 20 марта на некоторых притоках Днестра возможно возобновление ледообразующих процессов в виде заберегов и шуги.
- В реке Стырь за последние сутки уровень воды поднялся на 3 сантиметра. Он достиг критической отметки. В дальнейшем возможно частичное затопление территорий и объектов в населенных пунктах неподалеку.
- В реке Свирж прогнозируют постепенное продолжение подъема уровня воды на 10 – 30 сантиметров. В дальнейшем вода может затопить поймы и начать затапливать отдельные хозяйственные объекты.
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