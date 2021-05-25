Порывистый ветер и град: синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на Львовщине

По прогнозам синоптиков Львовского гидрометцентра, утром 25 мая на Львовщине пройдут кратковременные дожди и град. Однако днем погода наладится – ожидают до +27 градусов.

Из-за дождей вероятное ухудшение видимости. Также синоптики прогнозируют порывы штормового ветра.

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Прогноз погоды на Львовщине на 25 мая

По прогнозам синоптиков, 25 мая на Львовщине будет тепло. Однако утром и днем ​​пройдут кратковременные грозовые дожди, местами – с градом.

Ветер юго-восточной четверти. Однако синоптики ожидают порывы штормового ветра, а во время гроз – порывы со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Уровень опасности – "желтый".

В течение дня атмосферное давление будет падать, а относительная влажность воздуха возрастет. Днем температура будет колебаться от 22 до 27 градусов тепла.

Погода в Украине 25 мая будет теплой. Дождливо будет только на Западе. Зато в остальных областях Украины существенных осадков не прогнозируют. Максимальная температура воздуха составит 23 – 25 градусов тепла.



Прогноз погоды на 25 мая / Данные Укргидрометцентра

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