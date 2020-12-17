Львовские пограничники 16 декабря остановили автобус, следовавший в Польшу. В салоне автомобиля были 8 нелегалов из Турции и Ирака.

Пограничники Львовского отряда остановили микроавтобус с нелегалами близ границы с Польшей. Кроме мужчин-нелегалов, в салоне автомобиля были женщина и 9-месячный ребенок. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы. Интересно Переползал из России в Украину: бойцы ГПСУ задержали мужчину, который притворялся незаметным Как пограничники задержали микроавтобус с нелегалами Поздно вечером пограничники отдела "Смильница" на окраине Великолесся, вблизи границы с Польшей, остановили микроавтобус Volkswagen.

За рулем автомобиля находился украинец. Однако в салоне микроавтобуса были 8 иностранцев.

Среди пассажиров были 4 гражданина Турции – 2 мужчин, женщина и 9-месячный ребенок – и 4 граждан Ирака.

Правда, один из пассажиров, который назвал себя иракцем, не имел при себе документов.

Нелегалов отвезли в отдел пограничной службы "Смильница", чтобы выяснить обстоятельства правонарушения.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Пограничники задержали автобус с 8 нелегалами / Фото Западного регионального управления Госпогранслужбы