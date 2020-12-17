Львовские пограничники задержали автобус с нелегалами из Ирака и Турции: фото
Львовские пограничники 16 декабря остановили автобус, следовавший в Польшу. В салоне автомобиля были 8 нелегалов из Турции и Ирака.
Пограничники Львовского отряда остановили микроавтобус с нелегалами близ границы с Польшей. Кроме мужчин-нелегалов, в салоне автомобиля были женщина и 9-месячный ребенок. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.
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Как пограничники задержали микроавтобус с нелегалами
- Поздно вечером пограничники отдела "Смильница" на окраине Великолесся, вблизи границы с Польшей, остановили микроавтобус Volkswagen.
- За рулем автомобиля находился украинец. Однако в салоне микроавтобуса были 8 иностранцев.
- Среди пассажиров были 4 гражданина Турции – 2 мужчин, женщина и 9-месячный ребенок – и 4 граждан Ирака.
- Правда, один из пассажиров, который назвал себя иракцем, не имел при себе документов.
- Нелегалов отвезли в отдел пограничной службы "Смильница", чтобы выяснить обстоятельства правонарушения.
- Сейчас правоохранители проводят расследование.
Пограничники задержали автобус с 8 нелегалами / Фото Западного регионального управления Госпогранслужбы
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