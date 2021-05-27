Злоумышленников задержали 5 марта. Им грозит до 12 лет за решеткой.

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Мужчины похищали людей и вымогали у них деньги

"Смотрящий" за Лычаковской исправительной колонией организовал и руководил преступной группировкой.

Участников банды он подобрал среди осужденных. В ее состав вошли 4 местных жителя, которых неоднократно судили за грабежи и преступления, связанные с наркотиками.

В ее состав вошли 4 местных жителя, которых неоднократно судили за грабежи и преступления, связанные с наркотиками. После освобождения из колонии они объединились для совместной "работы". Тогда в преступную группу вошли еще четверо львовян.

они объединились для совместной "работы". Тогда в преступную группу вошли еще четверо львовян. Злоумышленники специализировались на грабежах, вымогательстве денег и похищениях людей.

людей. Правоохранители установили, что мужчины были причастны к 4 таким преступлениям. Суммы выкупов колебались от 4 тысяч гривен до 10 тысяч евро.

Чтобы получить деньги они похищали людей или отбирали их имущество , пока те не заплатят всю сумму.

, пока те не заплатят всю сумму. В частности злоумышленники хотели склонить жителя Ровненской области к приобретению и распространению наркотиков.

Для этого они разработали целую схему – 2 злоумышленников притворялись продавцами "товара", а остальные – правоохранителями.

"товара", а Злоумышленники требовали у него 10 тысяч долларов , чтобы тот мог избежать уголовной ответственности.

, чтобы тот мог избежать уголовной ответственности. У другого пострадавшего они отобрали авто, чтобы получить от него 2 тысячи долларов.



Злоумышленники похищали людей / Фото Нацполиции

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Злоумышленникам сообщили о подозрениях

Следователи сообщили организатору банды и 8 ее участникам о подозрениях по 4 статьям Уголовного кодекса:

похищение человека;

грабеж;

вымогательство;

незаконное завладение транспортным средством.

Кроме того, "смотрящему" за Лычаковской исправительной колонией сообщено о подозрении за установление и распространение преступного влияния. Сейчас все задержанные находятся под стражей.

Если вину злоумышленников докажут в суде, им грозит до 12 лет тюрьмы. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.



Правоохранители проводят расследование / Фото Нацполиции