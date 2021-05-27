Похищали людей и требовали тысячи долларов выкупа: во Львове задержали банду рэкетиров – фото

"Смотрящий" за Лычаковской исправительной колонией организовал банду, которая похищала людей и требовала выкуп. Правоохранители задержали злоумышленников и сообщили им о подозрениях.
Злоумышленников задержали 5 марта. Им грозит до 12 лет за решеткой.
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Мужчины похищали людей и вымогали у них деньги
- "Смотрящий" за Лычаковской исправительной колонией организовал и руководил преступной группировкой.
- Участников банды он подобрал среди осужденных. В ее состав вошли 4 местных жителя, которых неоднократно судили за грабежи и преступления, связанные с наркотиками.
- После освобождения из колонии они объединились для совместной "работы". Тогда в преступную группу вошли еще четверо львовян.
- Злоумышленники специализировались на грабежах, вымогательстве денег и похищениях людей.
- Правоохранители установили, что мужчины были причастны к 4 таким преступлениям. Суммы выкупов колебались от 4 тысяч гривен до 10 тысяч евро.
- Чтобы получить деньги они похищали людей или отбирали их имущество, пока те не заплатят всю сумму.
- В частности злоумышленники хотели склонить жителя Ровненской области к приобретению и распространению наркотиков.
- Для этого они разработали целую схему – 2 злоумышленников притворялись продавцами "товара", а остальные – правоохранителями.
- Злоумышленники требовали у него 10 тысяч долларов, чтобы тот мог избежать уголовной ответственности.
- У другого пострадавшего они отобрали авто, чтобы получить от него 2 тысячи долларов.
Злоумышленники похищали людей / Фото Нацполиции
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Злоумышленникам сообщили о подозрениях
Следователи сообщили организатору банды и 8 ее участникам о подозрениях по 4 статьям Уголовного кодекса:
- похищение человека;
- грабеж;
- вымогательство;
- незаконное завладение транспортным средством.
Кроме того, "смотрящему" за Лычаковской исправительной колонией сообщено о подозрении за установление и распространение преступного влияния. Сейчас все задержанные находятся под стражей.
Если вину злоумышленников докажут в суде, им грозит до 12 лет тюрьмы. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
Правоохранители проводят расследование / Фото Нацполиции