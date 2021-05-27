Похищали людей и требовали тысячи долларов выкупа: во Львове задержали банду рэкетиров – фото

27 мая 2021 , 14:58
Читати новину українською

Источник:

Нацполиция Украины

"Смотрящий" за Лычаковской исправительной колонией организовал банду, которая похищала людей и требовала выкуп. Правоохранители задержали злоумышленников и сообщили им о подозрениях.

Злоумышленников задержали 5 марта. Им грозит до 12 лет за решеткой.

К теме Притворялись полицейскими: во Львове банда рэкетиров похищала людей и требовала выкуп – фото

Мужчины похищали людей и вымогали у них деньги

  • "Смотрящий" за Лычаковской исправительной колонией организовал и руководил преступной группировкой.
  • Участников банды он подобрал среди осужденных. В ее состав вошли 4 местных жителя, которых неоднократно судили за грабежи и преступления, связанные с наркотиками.
  • После освобождения из колонии они объединились для совместной "работы". Тогда в преступную группу вошли еще четверо львовян.
  • Злоумышленники специализировались на грабежах, вымогательстве денег и похищениях людей.
  • Правоохранители установили, что мужчины были причастны к 4 таким преступлениям. Суммы выкупов колебались от 4 тысяч гривен до 10 тысяч евро.
  • Чтобы получить деньги они похищали людей или отбирали их имущество, пока те не заплатят всю сумму.
  • В частности злоумышленники хотели склонить жителя Ровненской области к приобретению и распространению наркотиков.
  • Для этого они разработали целую схему – 2 злоумышленников притворялись продавцами "товара", а остальные – правоохранителями.
  • Злоумышленники требовали у него 10 тысяч долларов, чтобы тот мог избежать уголовной ответственности.
  • У другого пострадавшего они отобрали авто, чтобы получить от него 2 тысячи долларов.


Злоумышленники похищали людей / Фото Нацполиции

Интересно Более 4 миллионов гривен: подозреваемым в торговле наркотиками полицейским назначили залог

Злоумышленникам сообщили о подозрениях

Следователи сообщили организатору банды и 8 ее участникам о подозрениях по 4 статьям Уголовного кодекса:

  • похищение человека;
  • грабеж;
  • вымогательство;
  • незаконное завладение транспортным средством.

Кроме того, "смотрящему" за Лычаковской исправительной колонией сообщено о подозрении за установление и распространение преступного влияния. Сейчас все задержанные находятся под стражей.

Если вину злоумышленников докажут в суде, им грозит до 12 лет тюрьмы. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.


Правоохранители проводят расследование / Фото Нацполиции 

Автор: Ольга Котів