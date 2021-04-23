Во Львове суд вынес приговор мужчине, который украл 2 платежных терминала. Его признали виновным в краже и назначили наказание – 3 года в тюрьме.

Первая кража состоялась в ноябре 2019 года. Мужчина совершил ее в составе преступной группы.

Интересно Вынес 1,6 миллиона: в Харькове вор ограбил пункт обмена валют – фото, видео

Львовянин украл платежные терминалы

По материалам дела, ночью 15 ноября преступная группа, которой руководил подсудимый, похитила платежный терминал компании "Абекор".

Инцидент произошел на улице Марка Вовчка.

Сам терминал стоил 20 тысяч гривен, а в нем еще 9,6 тысяч гривен.

Вторая кража произошла 10 января 2019 года.

Преступная группа похитила платежный терминал "Банка инвестиций и сбережений" на улице Шараневича.

Суд установил, что стоимость ущерба от этой кражи была 23,7 тысячи гривен

Как происходило судебное заседание

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Львовянин рассказал, что после кражи терминала, он вместе с подельниками унес оттуда деньги. Пустой терминал злоумышленники выбросили под мост на улице Городоцкой.

Судья Железнодорожного районного суда Иванна Иванюк, исследовав материалы дела, признала мужчину виновным в краже, которая нанесла значительный ущерб. Львовянину назначили наказание – 3 года в тюрьме. По украинскому законодательству, мужчина еще может обжаловать этот приговор в апелляционном суде.